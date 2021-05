Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Situation war schon im vergangenen Jahr besorgniserregend, die Corona-Pandemie hat sie weiter verschärft. Schätzungsweise 3000 bis 4000 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren in Heidelberg können nicht schwimmen. Die Fraktion der Grünen im Gemeinderat will das Thema deshalb auch politisch in den Fokus rücken und hatte bereits vor Wochen eine entsprechende Anfrage für die letzte Gemeinderatssitzung gestellt.

Später reagierte auch Oberbürgermeister Eckart Würzner und setzte sich in einem Brief an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann dafür ein, dass in Heidelberg zeitnah wieder Schwimmkurse für Kinder stattfinden können. Das ist unterdessen hinfällig – die aktuelle Corona-Verordnung ermöglicht Anfänger-Schwimmkurse wieder. Die Stadt, die Stadtwerke, der Schwimmverein SV Nikar und die Franziska van Almsick Stiftung haben dafür ein gemeinsames Konzept erstellt.

300 Kinder sollen so bis zu den Sommerferien schwimmen lernen. Auch wenn der Bedarf für alle Kinder da ist, sind jetzt explizit erst mal jene Kinder angesprochen, die die dritte oder vierte Klasse besuchen, mindestens sieben Jahre alt sind und noch nicht schwimmen können. Ziel ist, dass vorrangig Kinder schwimmen lernen, die vor dem Wechsel auf eine weiterführende Schule stehen. Die Kurse finden im Hasenleiser-Bad statt. Ein Kurs geht über zwei Wochen, jeweils von Montag bis Freitag. Die Kinder sind dann täglich 45 Minuten im Wasser. Pro Kurs sind vier Kinder bei einem Schwimmlehrer. Ziel ist es, dass nach dem zweiwöchigen Intensiv-Kurs die Schwimmanfänger eine Bahn schwimmen oder sich zumindest sicher im Wasser bewegen können. Das hat die Stadt auf RNZ-Nachfrage mitgeteilt. Der erste Kurs startet am kommenden Dienstag. Eine Anmeldung ist ab sofort online möglich. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenlos.

Angesichts der Vielzahl von Kindern, die eigentlich einen Kurs bräuchten, ist das ein Mut machender Anfang – aber letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Pandemiebedingt sind im laufenden Schuljahr fast sämtlicher Schwimmunterricht an Schulen und unterrichtsbegleitende Projekte ausgefallen. In den Nichtschwimmerkursen des SV Nikar konnten bereits im vergangenen Jahr über 1000 Kinder nicht schwimmen lernen. In diesem Jahr kommen in jedem Lockdown-Monat mit geschlossenen Bädern und ausfallenden Schwimmkursen rund 100 neue Kinder hinzu, so die Schätzung der Stadt.

"Deshalb ist schnelles Handeln dringend notwendig. Es geht dabei nicht allein – wie in anderen Sportarten – um die für Kinder enorm wichtige Bewegung. Es geht insbesondere auch um den Schutz unserer Kinder vor dem Ertrinken. Denn viele Familien werden bei geschlossenen Schwimmbädern im Sommer auf Seen und andere Gewässer ausweichen. Die Ertrinkungsgefahr ist dort besonders für kleine Kinder am größten", macht Oberbürgermeister Eckart Würzner die Dringlichkeit deutlich. Bereits vor der Pandemie haben bundesweit fast 25 Prozent aller Grundschüler keinen Schwimmunterricht erhalten. Jeder zweite kann zum Ende der Grundschulzeit nicht sicher schwimmen. In Heidelberg unternimmt die Stadt gemeinsam mit ihren Partnern deshalb schon seit über zehn Jahren schulbegleitend und außerschulisch besondere Anstrengungen, um möglichst vielen Kindern im Grundschulalter das Schwimmen beizubringen. Durch Projekte der Franziska van Almsick Stiftung, der Manfred Lautenschläger Stiftung und des SV Nikar wurde viel erreicht, heißt es vonseiten der Stadt: Vor zehn Jahren konnten teils nur vier von zehn Heidelberger Grundschülern schwimmen – mittlerweile sind es neun von zehn.

Trotzdem muss jetzt viel passieren, damit alle Kinder, die seit Beginn der Pandemie an keinem Schwimmkurs teilnehmen konnten, rasch ein Angebot bekommen, um das nachzuholen. Kathrin Rabus (Grüne) will das gemeinsam mit ihrer Fraktion weiter vorantreiben. "Das Ziel ist, dass so viele Wasserflächen wie möglich für Schwimmkurse zur Verfügung gestellt werden. Auch in Freibädern und eventuell auch private Wasserflächen", fordert Rabus. Sie betont dabei aber, dass natürlich nicht alle Schwimmbäder ausschließlich mit Schwimmkursen belegt sein sollen. "Aber wir müssen alles dafür tun, damit Kinder schwimmen lernen", sagt Rabus abschließend.

Info: Eine Anmeldung zu den Kursen für Nichtschwimmer ist online unter dem folgenden Link möglich: https://kurzelinks.de/444x.