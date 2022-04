Frauen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, lernen in Workshops mit Polina Atamanenko im Theater (l., in Schwarz), Körper und Seele zu stärken. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Polina Atamanenko hat sich entschieden. Die 34-jährige Choreografin und Tanzlehrerin, seit Anfang März in Heidelberg, geht zurück nach Kiew. Mitsamt den beiden zehn und fünf Jahre alten Söhnen. "Worauf warten wir in Deutschland?", fragt sie.

Dabei hat die Kiewerin, die seit ihrem Unistudium auch Deutsch gut versteht, gerade erst mit einem besonderen Angebot am Heidelberger Theater begonnen. Einmal wöchentlich gab sie einen Workshop für Ukrainerinnen. Training, Tanz, Atmung, Massage sollen das Herz der Kriegsflüchtlinge öffnen und das Überleben für sie leichter machen, indem sie ihre Emotionen kontrollieren können, meint Polina Atamanenko: "Ärger und Hass zerstören den Körper." Auch die sozialen Kontakte seien wichtig für die Ukrainerinnen. Beim letzten ihrer Treffen auf der Tanzprobebühne versuche sie, den Frauen einige Instrumente an die Hand zu geben, "damit sie stark bleiben können".

Wenn Polina geht, kann das Theater Heidelberg ihre Arbeit nicht ganz ersetzen. "Wir werden es nicht schaffen, das Gleiche anzubieten", sagt Fabian Appelshäuser, der Company Manager des Tanztheaters. Aber es gebe Kollegen aus dem Tanzensemble, die die begonnene Arbeit weiterführen könnten, es gebe Leute aus der Ukraine, die sich engagieren wollten. Und im Workshop war schon eine Heidelberger Lehrerin dabei, die sonst Sport und Französisch unterrichtet. Auch sie denkt, dass sie den Frauen mit Anleitungen zur Bewegung helfen kann.

Die Vielseitigkeit des Theaters ist auch hier seine große Stärke: So werden gleichzeitig mit dem Unterricht die Kinder der Ukrainerinnen betreut, etwa im Malersaal, wo sie Bilder malen, tanzen, erzählen und Musik machen können. "Einfach Kind sein", beschreibt es Appelshäuser.

Als Polina Atamanenko mit ihren Kindern nach Heidelberg flüchtete – ihre Schwester lebt hier seit fünf Jahren und war zuvor fünf Jahre lang in Karlsruhe –, überkam sie große Traurigkeit. Ihre Schwester riet ihr, sich im Theater zu melden und etwas auf die Beine zu stellen. Auf der Benefizveranstaltung des Theaters zugunsten der Ukraine im März zeigte sie erstmals einen Tanz. In Kiew hatte die frühere Tänzerin und langjährige Tanzlehrerin eine Tanzschule geführt. Verschiedene Stile zu verbinden, war ihre Spezialität: Ballett, Ballroom, Contemporary Dance, Folk, Kontaktimprovisationen – sie lotete alle Grenzen des Tanzes aus. Und auch dort schon ging es ihr um die psychische Unterstützung der Frauen.

In Online-Kursen führte sie das weiter für ihre Kiewer Tanzschülerinnen. Doch mittlerweile haben 80 Prozent der Frauen die Stadt verlassen. Und Polina Atamanenko will nun zurück. "Ich fühle, ich muss das machen", sagt sie. "Wir werden nicht sicher sein, aber wir müssen uns an die Realität gewöhnen." Russland – diesen Nachbarn kennen die Ukrainer seit langem. Er wird auch nie verschwinden. "In Heidelberg ist Sicherheit, alle Leute zeigen sich offen mir gegenüber", bekennt die Tanzlehrerin, "aber ich war in den letzten Tagen depressiv." Der Krieg dauert länger, als sie ursprünglich dachte. "Es wird ein langer Kampf für unser Land." Sie will zurück zu Ehemann, Familie, in ihr Haus und in ihr Leben. Die Idee ist, zusammen mit ihrem Mann, einem Unternehmer, der derzeit nicht arbeiten kann, etwas aufzubauen. "Es ist traurig, zu sehen, wie die Stadt stirbt." Sie will ihre Tanzschule wiedereröffnen. Oder vielleicht ein Café. "Mein Volk braucht Unterstützung."