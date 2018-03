Von Birgit Sommer

Heidelberg. "Wenn die Jugendlichen es mit ihrem Körper fühlen, dann fühle ich es als Zuschauer", hatte Choreograf Gary Joplin die Idee formuliert. "Trans Lucent" heißt das Jugendtanzprojekt, bei dem die Tänzer den Spuren folgen, die die Vergangenheit in einer Persönlichkeit hinterlässt. Laurene Dos Santos steckt mittendrin. Sie ist eine von 18 jungen Leuten, die bei der "Tanzbiennale" am Wochenende im Alten Saal des Theaters zum Klang japanischer Taiko-Trommeln tanzen werden.

Gary Joplin und seine Kollegin Wiebke Hofmann haben sie auf Spurensuche in ihre Seelen geschickt, um das emotionale Erbe früherer Generationen zu entdecken. Die jungen Tänzer haben sich tatsächlich auf diese nicht ganz leichte Vorgabe eingelassen. "Wir sollten so tief gehen, wie es möglich war", sagt Laurene. "Wir sollten herausfinden, was die Familien geprägt hat, welche Emotionen wir noch in uns tragen."

Sie hat, wie alle andern, zuhause Fragen gestellt. Während es bei den anderen Jugendlichen oft um Erlebnisse aus der Kriegszeit geht, in die sie mithilfe der Großeltern eintauchten, wurde es bei Laurene, deren Eltern als Kind beziehungsweise Student aus Angola zugewandert sind, etwas ganz anderes: "Mir ist aufgefallen, dass meine Mutter eine ganz starke Bindung zu meiner Oma hatte, und da habe ich nachgefragt." So erfuhr Laurene: Als ihre Großeltern nach Deutschland kamen, blieben ihre Mutter und deren Zwillingsschwester noch ein, zwei Jahre bei Verwandten in Angola zurück, um die Grundschule zu beenden, und vermissten ihre Mutter in dieser Zeit sehr. Umso enger schlossen sie sich ihr später an. Dieses innige Verhältnis zwischen den Generationen suchte Laurenes Mutter auch mit ihr. In der Pubertät, sagt die 20-Jährige, habe sie das nicht so gut gefunden. Heute freut sie sich aber sehr über eine liebevolle Verbindung - ohne dass beide klammern wollen. Tonaufnahmen lassen auf der Bühne ein paar der Geschichten lebendig werden, ansonsten hilft vielleicht ein aufmerksamer Blick auf die tanzenden Körper.

Laurene übt sich seit Jahren in Hip-Hop und Dancehall, sie ist Mitglied der Pfälzer Tanzgruppe "Pure Beats". Auf der Bühne im Alten Saal werde es zeitgenössischer Tanz mit einigen Hip-Hop-Elementen und auch Ballettszenen geben. Schließlich hätten einige der Tänzer mehrjährige Balletterfahrung. "Die Choreografen haben super Arbeit geleistet, aus uns eine Gruppe zu formen." Es wird Trios geben, Duette, Spotlights auf kleine Soli - und das außergewöhnliche Raumkonzept der Aufführung wird den Durchbruch einer "dritten Wand zwischen Tänzern und Publikum" erlauben. Seit dem Casting im Herbst wird jedes Wochenende geprobt.

Ein Tanzprojekt des Theaters ist für die Frankenthalerin durchaus naheliegend: Seit September absolviert sie hier ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Bei der Öffentlichkeitsarbeit kümmert sie sich beispielsweise um den Versand von Werbematerialien an Institutionen oder hilft bei der Vorbereitung von Pressekonferenzen. Wenn sie und die anderen sechs FSJler Zeit haben, schnuppern sie auch mal in die Proben hinein. Für das Heidelberger Theater hat die 20-Jährige einen ersten Instagram-Account eingerichtet, auf dem zum Beispiel Bilder von den Aufführungen zu sehen sind.

Ihr eigener Instagram-Account (_loryphotography_) zeigt Porträts und Streetart. Auch einen Youtube-Kanal ("misslaurienne") hatte sie in der Oberstufe eingerichtet, den sie wegen des Abiturs aber ein bisschen auf Eis legte. Nach der Tanzbiennale will sie wieder einsteigen. Und was gibt es da zu sehen? "Videos zu Pflege und Styling von Afrohaaren zum Beispiel", sagt Laurene. Oder ein Video zur Musik in Angola. In der Heimat ihrer Vorfahren war sie allerdings noch nicht. Aber wenn ihre Oma im nächsten Jahr 90. Geburtstag feiert, soll es dort ein großes Familienfest geben.

Info: Jugendtanzprojekt "Trans Lucent", 24. Februar 19.30 Uhr; 25. Februar, 15 und 17 Uhr; 26. Februar 17.30 und 19.30 Uhr; Alter Saal des Theaters. Kartentelefon 06221 / 5820.000.