Heidelberg. (RNZ) Es ist der erste Automat dieser Art in Heidelberg: Der Stadtjugendring bietet in seinem Haus am Harbigweg in Kirchheim jetzt Tampons und Binden an, und zwar komplett gratis. Das Angebot sei besonders "für den Notfall" gedacht, also wenn die Periode überraschend einsetze, so der Stadtjugendring: "Mädchen und Frauen können von der Monatsblutung überrascht werden oder sie haben vergessen, die Menstruationsartikel mitzunehmen." Zudem sei die Menstruation noch immer häufig ein Tabu-Thema oder von Scham besetzt, weshalb sich gerade jüngere Mädchen häufig nicht trauten, nach Tampons oder Binden zu fragen.

"Für uns ist die Unterstützung von Mädchen und Frauen in diesen Situationen von zentraler Bedeutung, weswegen wir mit dieser Initiative unseren Beitrag leisten möchten", sagt Sara Mühl, zweite Vorsitzende des Stadtjugendrings. Der Stadtjugendring plant, dieses Angebot in Zukunft auch in seinen anderen Einrichtungen in Heidelberg zu machen.

Der Verein ist ein freiwilliger Zusammenschluss der Jugendverbände und Jugendgemeinschaften. Er repräsentiert 55 Mitgliedsvereine mit rund 30.000 Mitgliedern bis zum Alter von 27 Jahren. Auch die Stadt Heidelberg plant die Abgabe von kostenlosen Menstruationsprodukten im Rahmen eines Pilotprojekts zunächst im Rathaus, im Bürgeramt Mitte, in der Geschwister-Scholl-Schule und im Karlstorbahnhof. Der Sozialausschuss des Gemeinderates wird in seiner Sitzung am Dienstag darüber beraten.