Heidelberg. (ani) Die Stadträte hatten sich vehement dafür eingesetzt – jetzt kommt Tempo 20 im westlichen Teil der Rheinstraße in der Südstadt tatsächlich. Darüber informierte Oberbürgermeister Eckart Würzner die Gemeinderäte am Donnerstagabend. Ursprünglich hieß es vonseiten der Verwaltung, es sei rechtlich nicht zulässig, das Tempo auf 20 Kilometer pro Stunde in diesem Bereich zu beschränken. Doch die Stadträte gaben sich damit nicht zufrieden. Immerhin entwickle sich dort die neue Stadtteilmitte der Südstadt: Südlich der Rheinstraße wird gerade der "Andere Park" gebaut, im Norden entstehen Geschäfte und Gastronomie, im Osten stehen bereits der Nahversorger "Tegut" und die Chapel.

Laut CDU-Stadtrat Mathias Kutsch sei die Rheinstraße nach der Bebauung künftig durchaus vergleichbar mit der Bahnhofstraße in der Weststadt. "Also ist es nur konsequent, auch hier Tempo 20 einzuführen. Das ist ein echter Gewinn für die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität im neuen Zentrum der Südstadt", so Kutsch. Genauso sieht das auch die Grünen-Stadträtin Ursula Röper. Sie erklärt: "Es wird sich zeigen, dass diese Regelung dank der Belebung des Quartiers genau richtig ist. Bezirksbeirat und Gemeinderat haben dies einstimmig unterstützt."

Update: Freitag, 13. November 2020, 19.59 Uhr

Stadträte bitten um "Tempo 20" in der Rheinstraße

Die Entscheidung darüber liegt aber beim Oberbürgermeister.

Heidelberg. (dns) Wie schnell dürfen Autos künftig im westlichen Teil der Rheinstraße fahren? Die Frage treibt die Lokalpolitik weiter um. Denn obwohl die Stadtverwaltung betont, sie dürfe den Verkehr dort gar nicht auf weniger als 30 Kilometer pro Stunde bremsen, pocht der Gemeinderat genau darauf. "Da herrscht auf beiden Seiten Publikumsverkehr", betonte die Grünen-Rätin und Stadtteilsvereinsvorsitzende der Südstadt Ursula Röper vergangene Woche im Klima- und Mobilitätsausschuss. "Wir denken deshalb, dass es möglich wäre, das als verkehrsberuhigten Geschäftsbereich auszuweisen."

Die Rheinstraße solle schließlich das neue Zentrum der Südstadt werden. Südlich wird gerade der "Andere Park" gebaut, im Norden entstehen Geschäfte und Gastronomie, im Osten stehen bereits der Nahversorger "Tegut" und die Chapel. Doch trotz dieser Anziehungspunkte hält man bei der Stadtverwaltung maximal Tempo 30 für durchsetzbar. "Wir müssen nun mal nach Recht und Gesetz handeln", sagte Petra Keuchel vom Amt für Verkehrsmanagement. Damit begründete sie auch, warum die Stadt dem Vorschlag des Gemeinderates, dort Schrittgeschwindigkeit vorzuschreiben, nicht nachkam. Stattdessen wolle die Verwaltung die Straße so gestalten, dass Autofahrer automatisch langsamer unterwegs sein werden, etwa durch eine andere Farbgestaltung, geringe Höhenunterschiede zum Bordstein oder Versatz in der Fahrbahn.

Den Gemeinderäten geht das aber nicht weit genug. So fragte etwa Matthias Kutsch (CDU), wieso man in der Bahnhofstraße in der Weststadt "Tempo 20" einrichten konnte, das aber in der Südstadt nicht möglich sein soll: "Ich sehe die Straßen durchaus als vergleichbar an."

Am Ende stimmten elf von zwölf Räten dafür, dass der Gemeinderat die Verwaltung "bittet", die Geschwindigkeit doch etwas stärker zu drosseln. Mehr als bitten können die Räte auch nicht: "Die Entscheidung trifft ohnehin der Oberbürgermeister", erklärte Arnulf Weiler-Lorenz (Bunte Linke). Und dass die Stadtverwaltung ihre Ansicht noch einmal überdenkt, ist unwahrscheinlich. So äußerte der neue Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain zwar durchaus Sympathien für den Vorschlag, er betonte aber auch: "Die Wünsche vor Ort sind oft größer als das, was rechtlich möglich ist." Solange der Bund jedoch nicht das Verkehrsrecht anpasse, könnten die Kommunen da nichts tun.