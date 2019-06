> Verkehr: Seit der ersten Heidelberg-Studie 1994 ist der Verkehr für die Bürger jedes Jahr das wichtigste Problem der Stadt. Dieses Jahr geben es 58 Prozent der Befragten an (2017: 59 %). Und während der Mobilitätsmix der Heidelberger ebenfalls recht stabil bleibt (meistgenutztes Verkehrsmittel 2018: Fahrrad 38 %, ÖPNV 26 %, Auto 26 %, zu Fuß 9 %), bewegt sich seit Jahren etwas bei der Frage, für welches Verkehrsmittel denn künftig mehr getan werden solle.

So geben mittlerweile nur noch 33 Prozent an, es solle mehr fürs Auto getan werden, 2013 waren das noch 47 Prozent. Deutlich mehr Einsatz wünschen sich die Heidelberger für Radfahrer (2018: 57 %) und die öffentlichen Verkehrsmittel (58 %).

"Es gibt einen grundsätzlichen Trend in Richtung klimafreundlicher Verkehrsmittel", analysiert Annette Mayer von der Forschungsgruppe Wahlen. Sie gibt aber auch zu bedenken: "Dabei geht es zunächst nur um die Einstellung: Wie jemand tatsächlich lebt, ist von dieser Frage natürlich nicht erfasst." Oder anders gesagt: Auch ein leidenschaftlicher Autofahrer kann sich wünschen, dass die Radwege ausgebaut werden, damit die Radler ihn nicht auf der Straße nerven.

> Wohlfühlen und Verbundenheit: Es ist schon bemerkenswert: 98 Prozent der Befragten fühlen sich in Heidelberg wohl oder sehr wohl. Dieser Wert ist seit Jahren konstant, aber dieses Jahr kommt es noch besser: Denn noch nie haben so viele die Option "sehr wohl" gewählt: 71 Prozent (2017: 63 %). Das Wohlfühlen in der eigenen Wohngegend erreicht fast identische Werte - unterscheidet sich aber nach Stadtteilen: Während sich in Handschuhsheim 89 Prozent und in Neuenheim 85 Prozent "sehr wohl" fühlen, geben das in Boxberg und Emmertsgrund nur 56 Prozent an - und in Bergheim sogar nur 52 Prozent.

Die Verbundenheit mit Heidelberg steigt seit Jahren zwar sehr langsam, aber kontinuierlich an: Mittlerweile sagen 80 Prozent, sie fühlten sich stark verbunden mit der Stadt, 1997 waren es noch nur 66 Prozent.

> Beurteilung der Kommunalpolitik: Die Heidelberger bewerten die Arbeit von Oberbürgermeister Eckart Würzner seit Jahren stabil. Aktuell sagen 69 Prozent, er mache seine Arbeit "eher gut", nur 13 Prozent als "eher schlecht". Der Gemeinderat kommt - auch das hat Tradition - schlechter weg: 49 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden, 28 Prozent weniger oder nicht zufrieden.