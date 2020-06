Heidelberg. (bms) Es ist eine Geschichte ohne Ende: Seit vielen Jahren schon kritisieren Elternvertreter und Kinderbeauftragte im Stadtteil Neuenheim immer wieder die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern in der Berliner Straße – und wundern sich, dass die laut Stadtverwaltung nicht auf Tempo 30 abgesenkt werden kann. Nach einer bundesweiten Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) hat die Grün-Alternative-Liste (GAL) die Verwaltung im September 2019 erneut um eine Prüfung gebeten. Über das Ergebnis wurde nun auch in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats informiert.

Die Stadt teilte erneut mit, dass "nach Abwägung aller Gesichtspunkte" eine Tempo-30-Regelung nicht möglich sei, weil keine konkreten Gefährdungen vorliegen würden und auch die Unfall-Lage das nicht hergebe. Außerdem hätten Geschwindigkeitsmessungen im vergangenen Jahr "keine signifikanten Überschreitungen ergeben". Martin Kragl, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, betonte, dass es für Tempo-30-Zonen "übersichtliche Kriterien" in der StVO gebe: "Und die gelten hier auf der Hauptverkehrsachse mit öffentlichem Nahverkehr nicht. Das ist Fakt." Selbst die Verkehrspolizei plädiere hier nicht für Tempo 30, fügte Kragl hinzu.

"Ich verstehe aber nicht, wieso es in dieser Straße keine Gefahrenpotenziale geben soll", meinte Bezirksbeirätin Frauke Isenberg (Grüne). Die Argumentation der Stadt, dass Kindereinrichtungen und Schulen allesamt nicht unmittelbar an der Berliner Straße liegen würden und der Bring- und Holverkehr dementsprechend an den Haupteingängen in den Nebenstraßen stattfinde, ließ sie so nicht gelten. "Wir alle wissen, dass zum Beispiel die Kinder beim Bunsen-Gymnasium den Hintereingang zur Straßenbahnhaltestelle in der Berliner Straße nehmen." Doch auch ihren Vorschlag, das Tempolimit probeweise einige Monate einzuführen, lehnte Martin Kragl ab.

Und so wandten sich die Bezirksbeiräte den Ampelschaltungen zu. Die seien völlig unbefriedigend, hieß es. Oft sei eine durchgängige Querung der Straße gar nicht möglich. "Da kommt man nicht bei Grün rüber. Und dann wird bei Rot überquert", bestätigten mehrere Bezirksbeiräte. Kragl zeigte sich bei diesem Thema zugänglicher. Wenn Optimierungsbedarf bei den Ampelschaltungen bestehe, wolle er das gerne vor Ort überprüfen, sagte er zu. Es wird nun also wieder eine Ortsbegehung mit Sachverständigen und Vertretern des städtischen Amtes für Verkehrsmanagement geben.