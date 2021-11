Von Holger Buchwald

Heidelberg. Das Sozialministerium preschte mit einer Bauvoranfrage voran. Doch die Heidelberger Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sieht die Pläne ihres Kabinettskollegen Manne Lucha (beide Grüne), aus dem ehemaligen Gefängnis "Faulen Pelz" übergangsweise eine Anstalt für den Maßregelvollzug zu machen, immer noch skeptisch. "Dieses Areal in der Altstadt ist wichtig für die Universität", sagte Bauer auf Anfrage der RNZ: "Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass es wie geplant in drei Jahren zur Verfügung steht."

Die Ruperto Carola möchte in den beiden Zwillingsbauten, die dem Land gehören, unter anderem Arbeitsplätze für die Kunstgeschichte und die Forschungsstelle Antiziganismus schaffen. Zugleich soll das Gelände erstmals seit dem Bau des Gefängnisses im Jahr 1848 für die Bevölkerung geöffnet werden – im Gespräch ist auch eine Cafeteria.

Bis zu 100 Plätze für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter plant dagegen Luchas Sozialministerium im "Faulen Pelz" – hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt. Da die Pläne der Universität nicht schnell umgesetzt werden könnten, sei beides möglich. Zunächst der Maßregelvollzug bis maximal drei Jahre, dann eine Nutzung für die Geisteswissenschaften. "Es ist in der Tat ein Teil der Wahrheit, dass wir nicht gleich morgen mit der Umnutzung für die Universität loslegen können", gibt Bauer zu. Damit sei erst in drei Jahren zu rechnen. Allerdings hat die Wissenschaftsministerin eine ganz andere Befürchtung: "So wie der ,Faule Pelz’ jetzt ist, kann er nicht ohne relevante Investitionen für den Maßregelvollzug genutzt werden." Und wenn das Land erst einmal viel Geld in die Hand nähme, könnte auch bald über eine längerfristige Nutzung diskutiert werden.

Parallel zur Nutzung des Altstadtgefängnisses würden an mehreren Standorten im Land neue Therapieplätze für Straftäter geschaffen, heißt es dagegen aus dem Sozialministerium. Daher werde man den "Faulen Pelz" so schnell wie möglich wieder freiräumen.

"Ich kann die Not von Manne Lucha verstehen", sagt Bauer: "Er hat ein sehr unangenehmes Problem, das er nicht selbst zu verantworten hat." Da die Gerichte immer häufiger eine Unterbringung anordnen, warten 120 Straftäter derzeit in Baden-Württemberg auf einen Platz im Maßregelvollzug. Kann der Bedarf nicht schnell gedeckt werden, muss ein Teil von ihnen wieder freigelassen werden. 25-mal war das schon in diesem Jahr der Fall.

Die Bauvoranfrage war im Kabinett nicht abgesprochen. "Wenn man den ,Faulen Pelz’ von innen kennt, ist er für solche Therapien nicht geeignet", glaubt Bauer auch. Nicht zuletzt deshalb begrüßt sie, dass sich Gemeinderat und Stadtverwaltung einhellig gegen die Pläne des Sozialministeriums aussprechen. "Hier könnte man künftig die Verbindung von Universität und Altstadt erleben", hofft Bauer: "Dafür brauchen wir das Gelände." Denn das sei das, wofür Heidelberg stehe. Die Stadt habe die Entwicklung nun mit der Entscheidung über die Bauvoranfrage selbst in der Hand.

Die Stadt prüft jetzt, ob sie die Einrichtung eines Maßregelvollzugs im "Faulen Pelz" für zulässig erachtet. Wie lange dies dauert und was voraussichtlich herauskommt, darüber könne man "keine Aussage treffen", erklärte die Stadt.