Heidelberg. (pol/pr/mare) In der Bergheimer Straße in Höhe der Fehrentzstraße hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Nach ersten Informationen sollen gegen 8.20 Uhr ein Auto und ein Motorroller zusammengestoßen sein. Die Polizei berichtete zunächst von einem Unfall mit einer Straßenbahn.

Offenbar wollte die Fahrerin eines BMW X1 auf der Bergheimer Straße wenden und übersah die stadtauswärts fahrende Motorroller-Fahrerin. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW.

Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Straßenbahnverkehr stadtauswärts war während der Unfallaufnahme blockiert.

Update: Freitag, 18. Oktober 2019, 9.06 Uhr