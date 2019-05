Heidelberg. (pol/mün) In Stadtteil Bergheim kommt es am Donnerstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine Straßenbahn ist gegen 8.45 Uhr an der zentralen Kreuzung Mittermaierstraße und Bergheimer Straße entgleist.

Verletzt wurde niemand, so ein Polizeisprecher, alle Fahrgäste konnten die Bahn verlassen.

Der Autoverkehr staut sich aus den Richtungen Hauptbahnhof, Neuenheim sowie vom Ende der Autobahn. Die Verkehrsüberwachung der Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.

Die RNV hat darauf reagiert und leitet derzeit Straßenbahnen um.

#Achtung #Störung #HD #L5 #L24

Vor dem #Betriebshof #Heidelberg ist eine Straßenbahn entgleist. Linie 5 aus Ri. Edingen fährt nur bis HD Hbf West, aus Ri. Schriesheim nur bis Bismarckplatz. Linie 24 aus Handschuhsheim fährt nur bis Technologiepark & zurück. pic.twitter.com/Yon41aG4Nw — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) 23. Mai 2019

Seit 8.50 Uhr wurde der Versuch unternommen, die Bahn wieder ins Gleis zu heben.

Weitere Informationen folgen.