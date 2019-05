Heidelberg. (pol/mün) In Stadtteil Bergheim kam es am Donnerstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine Straßenbahn war gegen 8.45 Uhr nahe der zentralen Kreuzung Mittermaierstraße und Bergheimer Straße entgleist.

Verletzt wurde niemand, so ein Polizeisprecher, alle Fahrgäste konnten die Bahn verlassen.

Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrs-GmbH (RNZ) ist die Störung seit 11 Uhr behoben. Gegen 10.45 Uhr hatte eine andere Bahn die entgleiste Tram wieder ins Gleis zurückgezogen. Danach wurden nochmals die Oberleitung und die Weiche kontrolliert, bevor der Bahnverkehr wieder seinen regulären Betrieb aufnehmen konnte.

Ursache für die Entgleisung war ein Defekt der Weiche. Diese hatte nicht komplett geschlossen und als die Straßenbahn der Linie 24 darüber fuhr, sprang sie aus den Gleisen. Glücklicherweise sei das alles bei niedriger Geschwindigkeit passiert, so ein RNV-Sprecher.

Straßenbahn in Heidelberg entgleist - die Fotogalerie













Der Autoverkehr staute sich aus den Richtungen Hauptbahnhof, Neuenheim sowie vom Ende der Autobahn. Die Verkehrsüberwachung der Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.

Die RNV hat darauf reagiert und leitet derzeit Straßenbahnen um. Nach Angaben von Lesern wurden auf der Linie 24 sofort Ersatzbusse eingesetzt. Die OEG-Linie 5 stoppte nicht am Bismarckplatz, sondern wurde über die Ringstraße in die Bahnstadt umgeleitet. Dort fuhr sie eine Schleife zurück über die Czernybrücke zum Betriebshof und konnte ihren regulären Weg über die Haltestelle Hauptbahnhof-West in Richtung Mannheim fortsetzen, so der RNV-Sprecher.

#Achtung #Störung #HD #L5 #L24

Vor dem #Betriebshof #Heidelberg ist eine Straßenbahn entgleist. Linie 5 aus Ri. Edingen fährt nur bis HD Hbf West, aus Ri. Schriesheim nur bis Bismarckplatz. Linie 24 aus Handschuhsheim fährt nur bis Technologiepark & zurück. pic.twitter.com/Yon41aG4Nw — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) 23. Mai 2019

Update: 23. Mai 2019, 11.17 Uhr