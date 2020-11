Heidelberg. (pol/rl) Ein verdächtiger Gegenstand sorgte am Montagnachmittag für Aufregung in der Altstadt. Laut Polizeibericht entdeckte die Angestellte eines Cafés in der Steingasse kurz vor 16 Uhr ein Päckchen aus dem Drähte herausragten und verständigte die Polizei. Aus Sicherheitsgründen wurde die Steingasse daraufhin für Passanten gesperrt und die benachbarten Läden geschlossen.

Als Entschärfungsspezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg das Päckchen öffneten, stelle sich der Gegenstand als umgebaute Akkuzelle für ein Fahrradlicht heraus. Gegen 17.25 Uhr wurde Entwarnung gegeben, die Straßensperrung beendet und die Läden wieder geöffnet.