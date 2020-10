Heidelberg. (dns) Heidelberg ist nicht mehr weit davon entfernt, zum Corona-Hotspot zu werden: Am Montag meldete das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises eine Sieben-Tage-Inzidenz von 48,1 für das Stadtgebiet. Am Sonntag hatte die Stadt sogar kurzzeitig die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Wenn dies länger der Fall ist und auch von den Zahlen des Landesgesundheitsamtes bestätigt wird, muss die Verwaltung weitere Maßnahmen greifen.

Der nächste Schritt wäre dabei die Einführung einer Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr. "Da hätten wir dann gar keinen Ermessensspielraum", betont Stadtsprecher Achim Fischer gegenüber der RNZ. Zudem sehen die Regelungen, die Bund und Länder vergangene Woche verabschiedet haben, vor, dass in Hotspots ab einer bestimmten Uhrzeit kein Alkohol zum Mitnehmen verkauft werden darf. In der Nachbarstadt Mannheim greift diese Regelung etwa ab 22 Uhr.

Aktuell prüfe die Stadt diese Maßnahmen, um sie im Bedarfsfall zügig umsetzen zu können. Denn dass Heidelberg die kritische Marke in dieser Woche reißt, hält man bei der Verwaltung für wahrscheinlich: "Wenn es nicht so kommt, freuen wir uns natürlich alle. Aber wir bereiten uns darauf vor", so Fischer. Je nachdem, wie sich die Zahlen bis dahin entwickeln, könnte der städtische Krisenstab in seiner Sitzung am Mittwochvormittag die weiteren Einschränkungen beschließen.