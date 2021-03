Von Denis Schnur

Heidelberg. Wer künftig durch das Neubaugebiet "Am Dorf" im Süden Kirchheims fährt, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Denn aus den acht Straßen des Quartiers soll bald ein verkehrsberuhigter Bereich werden. Darüber informierte die Stadtverwaltung den Verkehrsausschuss vergangene Woche. So wolle man die Sicherheit der Anwohner erhöhen, aber auch die Lärm- und Schadstoffbelastung senken.

Bislang gibt es laut Verwaltung 20 verkehrsberuhigte Straßen in Kirchheim, jetzt könnten außerdem die Straße "Am Dorf" sowie die Gertrude-von-Ubisch-Straße, die Ernst-Rehm-Straße, die Susanne-Pfisterer-Straße, der Bruchhäuser Weg (östlich des Cuzaring), die Margarete-Massias-Straße, der Rachel-Straus-Weg, die Hedwig-Jochmus-Straße und die Stephanie-Pellissier-Straße hinzukommen. Sie alle erfüllen laut einer Prüfung des städtischen Amtes für Verkehrsmanagement die rechtlichen Voraussetzungen dafür.

Baulich müsse man in dem Neubaugebiet kaum aktiv werden, damit ein verkehrsberuhigter Bereich entsteht: "Die Gehsteige sind bereits ebenerdig, deswegen müssen wir da gar nicht viel machen", erklärte ein Mitarbeiter des Verkehrsmanagements in der Sitzung. Es müssten lediglich Schilder aufgestellt sowie Parkplätze auf dem Boden markiert werden. Denn in verkehrsberuhigten Bereichen darf nur innerhalb gekennzeichneter Flächen geparkt werden. "Aus diesem Grund fallen vor Ort nun vereinzelt Parkplätze weg, die bislang illegal genutzt wurden", so die Stadt in einer Presseerklärung. Insgesamt geht sie von Kosten in Höhe von 5000 Euro aus.

Neben der Parksituation wird sich dadurch vor allem die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Neubaugebiet ändern. Während dort bislang Tempo 30 galt, ist künftig nur noch Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Zudem haben Fußgänger dann auch auf der Fahrbahn Vorrang und dürfen von motorisierten Fahrzeugen nicht behindert werden. Auch Kinderspiele sind dann überall erlaubt.

Im Verkehrsausschuss gab es für die Pläne der Stadt ausnahmslos Lob. "Absolut richtig und wirklich an der Zeit", findet etwa Marlies Heldner (Heidelberger). Felix Grädler (Grüne) sieht in der Umwidmung "einen großen Gewinn für die Sicherheit". Beim Bezirksbeirat und dem Stadtteilverein Kirchheim führt das Vorgehen dagegen zu Irritationen. Denn die Stadt betont in ihrer Pressemitteilung zwar, dass man damit auch dem Wunsch der beiden Institutionen nachkomme, nur: "Ein solcher Wunsch wurde weder vom Bezirksbeirat Kirchheim noch vom Stadtteilverein Kirchheim jemals geäußert", betont der Stadtteilvereinsvorsitzende Jörn Fuchs. Es sei zwar richtig, dass die Situation für Fußgänger in vielen Bereichen des Wohngebietes unbefriedigend sei. "An vielen Stellen bietet sich deshalb sicherlich an, verkehrsberuhigte Bereiche einzurichten."

Fuchs sieht jedoch in der "unbefriedigenden Situation" im Bruchhäuser Weg das größte Problem. Dort würden nämlich Anwohner auf dem Gehweg parken und damit die Durchfahrt blockieren. "Das lässt sich keinesfalls durch die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches lösen." Eine solche Lösung verkenne, dass der Bruchhäuser Weg die Zufahrt zum Kirchheimer Hof ist, die von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Lkws befahren werde.

Statt des Alleingangs der Stadt hätte man sich in Kirchheim gewünscht, dass die Stadtverwaltung Vorschläge zur Lösung der Probleme macht und diese dann mit den Stadtteilvertretern im Bezirksbeirat diskutiert. "Das jetzt angekündigte Vorgehen der Stadtverwaltung wird der Sachlage leider nicht gerecht – auch wenn es rechtlich zulässig ist – und macht wie so oft die Arbeit der Bezirksbeiräte zur Farce", zeigt sich Fuchs enttäuscht.