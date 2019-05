Von Anica Edinger

Heidelberg. Hunde müssen auch in Zukunft auf der Neckarwiese angeleint bleiben. Das teilte gestern die Stadt mit. Vor Ostern hatte der Vorschlag von Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson, Hunde auf am Neuenheimer Neckarufer von der Leine zu lassen, um die vielen Gänse zu vertreiben, für Aufregung gesorgt.

Die Idee wurde nun seitens der Stadtverwaltung geprüft. Das Ergebnis: "Das Aufheben der Leinenpflicht in den Morgenstunden wird als nicht zielführend eingeschätzt, da die Gänse schnell lernen, zu welcher Tageszeit sie die Wiese gefahrlos ansteuern können", hieß es am gestrigen Dienstag aus dem Rathaus. Dafür wolle die Stadt nun mit einem ganzen Maßnahmenbündel gegen die ständig wachsende Gänsepopulation – und damit auch gegen deren unappetitlichen Kot – auf der Neckarwiese vorgehen.

(Hunde-)Leinen los auf der Neckarwiese Interviews: Vanessa Dietz / Kamera und Produktion: Reinhard Lask

Jagd: Die Jagdpächter der angrenzenden Feldjagdreviere werden – wie bereits im letzten Jahr – aufgefordert, insbesondere die Nilgans, die in den Sommermonaten hundertfach auf der Wiese anzutreffen ist, dort verstärkt zu jagen, "wo eine gefahrfreie Jagd möglich ist". Aktuell würden im Jahr durchschnittlich 70 bis 80 Tiere geschossen. Auf der Neckarwiese ist eine Jagd aus Sicherheitsgründen nicht möglich (wir berichteten).

Füttern verboten: Hinweisschilder auf dem Neckarvorland weisen bereits jetzt auf das Fütterungsverbot hin – manche Bürger und Touristen halten sich aber nicht daran. Deshalb erhöht die Stadt ab sofort das Bußgeld fürs Gänsefüttern: Beim Erstverstoß kostet das jetzt 55 (bisher: 35 Euro), bei Folgeverstößen 75 Euro (bisher: 60 Euro). Verstöße würden konsequent vom Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) geahndet.

Gelege: Im Rahmen des Naturschutz- und Jagdrechts und unter Berücksichtigung von Tierschutzaspekten werde die Stadtverwaltung "alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Reproduktionsrate der Tiere zu verringern", heißt es aus dem Rathaus. Was genau geplant sei, wolle man derzeit noch nicht sagen, heißt es auf RNZ-Anfrage aus dem Rathaus.

Ordnungsbürgermeister Erichson ist sicher: "Wir können die Gänsepopulation auf der Neckarwiese nur mit einer Kombination aus verschiedenen Maßnahmen eindämmen." Für ihn die praktikabelsten Lösungen seien die Jagd und das Fütterungsverbot – "das gehen wir nun verstärkt an", erklärt Erichson. "Wir beraten zudem über weitere Schritte mit mittel- oder langfristiger Wirkung. Eine einfache Lösung gibt es nicht. Jede Maßnahme stößt schnell an Grenzen, sei es rechtlicher, sicherheitsrelevanter oder auch moralischer Natur", so der Bürgermeister.

Update: Dienstag, 7. Mai 2019, 19.30 Uhr