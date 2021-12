Von Philomena Meyer

Heidelberg. Dass Alkohol schlecht für die eigene Gesundheit ist, ist den meisten klar. Trotzdem ist der regelmäßige Konsum in Deutschland weit verbreitet. Und jeder sechste Deutsche konsumiert so viel Alkohol, dass es gesundheitlich riskant ist, wie Daniela Ludwig (CDU), bis vor Kurzem Drogenbeauftragte der inzwischen abgewählten Bundesregierung, erklärte. Studierende sind dabei besonders gefährdet. Wissenschaftliche Studien hätten gezeigt, dass unter diesen ein höherer und riskanterer Alkoholkonsum üblich ist als unter Nicht-Studierenden der gleichen Altersgruppe, sagt die kommunale Suchtberaterin der Stadt Heidelberg Eva Leichman.

Um die Debatte um das Thema Alkohol in der Universitätsstadt Heidelberg zu verstärken, hat die Stadt nun ein neues Präventionsprogramm eingeführt: den "eCheckup-Alkohol". Das ist ein kostenloses und anonymes Online-Präventionsprogramm für Studierende, das ein individuelles Risikoprofil des eigenen Alkoholkonsums erstellt. Zudem klärt es über gesundheitliche Folgen auf. Dabei geht es auch um Risikofaktoren wie Alkoholabhängigkeit in der Familie oder Tabakkonsum – denn die Kombination von Alkohol und Tabak erhöht das Risiko für Mund- oder Magenkrebs exponentiell, gibt der eCheckup an.

Nachdem das in den USA entwickelte Programm von der Hochschule Esslingen in eine deutsche Version übersetzt wurde, ist Heidelberg bundesweit die erste Kommune, die den eCheckup flächendeckend seinen Studierenden anbietet: Rund 40.000 Studierende von zehn verschiedenen Hochschulen können seit Anfang Dezember so erreicht werden.

Ergänzt wird das Programm durch eine studentische Peerberatung. Das heißt: Bei fünf Terminen werden ausgewählte Studierende in die Themen Alkohol, Suchtentstehung und riskanter Konsum eingeführt. Ein Schwerpunkt der Ausbildung ist die motivierende Gesprächsführung: Die Beraterinnen und Berater sollen ihre Kommilitonen später für diese Themen sensibilisieren und dazu bewegen, am eCheckup teilzunehmen.

Der kommunalen Suchtbeauftragten ist "Aufklärung ohne erhobenen Zeigefinger" wichtig. "Es geht nicht um Verbote, sondern um Reflexion und den bewussten Umgang – und im besten Fall die Reduktion des Konsums", so Leichman. Darum mache der eCheckup auf die individuellen gesundheitlichen und psychosozialen Folgen aufmerksam. Aber er vergleicht auch den Konsum mit durchschnittlichen Werten von Gleichaltrigen, um dieses Bewusstsein zu fördern.

Doch Leichman ordnet den Alkoholkonsum von Studierenden auch ein: Denn er sei häufig an die spezifische Lebensphase gebunden. Oftmals, so die Suchtbeauftragte, entwickele sich der Konsum zurück, wenn diese Phase abgeschlossen sei, etwa mit der Familiengründung oder dem Wechsel ins Berufsleben. Darum, findet sie, sei es besonders wichtig, darüber nachzudenken, wie stark Alkohol in unserer gesamten Gesellschaft verankert ist.

Info: Den eCheckup gibt es online. Die Psychosoziale Beratung des Studierendenwerkes bietet ebenfalls Unterstützung: Telefon 06221 / 543750.