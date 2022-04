Heidelberg. (shy) Der Sportplatz in Schlierbach wird in den Osterferien geöffnet – für alle. Der dortige Stadtteilverein startet in enger Abstimmung mit dem Sportamt der Stadt Heidelberg einen Modellversuch. "Wir haben es geschafft, für jeden Tag mindestens vier Stunden Aufsicht zu organisieren", berichtet Christopher Klatt, Vorstand vom Stadtteilverein Schlierbach. Üblicherweise ab 11 Uhr sei der Sportplatz geöffnet. Die exakten Uhrzeiten können Interessierte unter dem Doodle-Link https://t1p.de/c2le nachschauen. Immer wenn eine Aufsicht vor Ort ist, können alle, die Sport treiben möchten, auf die Anlage Im Hofert 24 kommen.

Bereits 2017 hatten sich Schlierbacher dafür eingesetzt, dass der Sportplatz für alle geöffnet wird. Damals verlief die Aktion im Sande. Den Anstoß für das Modellprojekt in diesen Ferien hat im vergangenen August die Jugendliche Joella Sommer gegeben. Sie ärgerte sich darüber, dass der schöne Schlierbacher Sportplatz nur für Vereine geöffnet ist und ansonsten abgeschlossen. Mit einer Unterschriftenaktion wandte sie sich an Oberbürgermeister Eckart Würzner. Der Stadtteilverein hatte Joellas Anliegen von Anfang an unterstützt. Der Verein und Joella Sommer hoffen nun natürlich auch, dass viele Bürger das Angebot zum Sporttreiben in den Osterferien nutzen werden. Am Ostersonntag, 17. April, um 15 Uhr hat Joella Sommer einen Ostereierstaffellauf organisiert und lädt dazu ein.

Auch Christopher Klatt hofft, dass viele kommen werden. "Wenn es gut angenommen wird, dann schauen wir in den Pfingst- und Sommerferien weiter", sagt der Stadtteilvereinsvorsitzende. Er freut sich nicht nur über die Freiwilligen, die sich schon fleißig in die Aufsichtsliste eingetragen haben, sondern auch über die Unterstützung der Stadt. "Drei Tage nach Ostern werden städtische Bedienstete die Aufsicht übernehmen", berichtet Klatt.