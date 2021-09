Heidelberg/Tübingen. (RNZ) Sportliche Aktivitäten können bei Depressionen, Panikstörungen, Posttraumatischer Belastungsstörung und Schlafproblemen die psychische Symptomatik verbessern. Diese Vorteile werden im ambulanten therapeutischen Kontext nur selten genutzt.

Mit dem "ImPuls"-Programm liegt ein sport- und bewegungstherapeutisches Programm vor, das speziell für Menschen mit psychischen Erkrankungen entwickelt wurde und auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbaut.

"ImPuls" wurde in einer Vorstudie in Tübingen erprobt. Jetzt wird das Programm im Rahmen einer vom Innovationsfonds des G-BA geförderten wissenschaftlichen Studie in ganz Baden-Württemberg implementiert. 600 Personen haben die Möglichkeit, kostenlos am "ImPuls" Programm teilzunehmen, auch in Heidelberg.

An der Studie beteiligt sind die Eberhard-Karls-Universität Tübingen, die Ludwigs-Maximilians-Universität München, die Technische Universität München, die AOK Baden Württemberg, die Techniker Krankenkasse und der Deutsche Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie.

Versicherte der AOK Baden-Württemberg und der Techniker Krankenkasse können teilnehmen, wenn sie zwischen 18 und 65 Jahren alt sind und an eine der folgenden psychischen Erkrankungen leiden: Depression, Agoraphobie, Panikstörung, Posttraumatische Belastungsstörung, nicht organische Insomnien.

Infos unter https://therapiezentrum-hd.de/impuls.