Immer wieder kommt Ursula Hyder, die von den Weststädtern liebevoll „die Sperrmüllerin“ genannt wird, mit ihrer „Sozialstation“ in der Kaiserstraße in Konflikt mit dem Ordnungsamt. Dieses will ihr nun ihr Angebot untersagen. Aber Hyder will kämpfen. Foto: Rothe

Heidelberg. (ani) Noch vor nicht einmal sieben Tagen war Ursula Hyder sicher: "Ich mache weiter." Trotz Unterlassungsverfügung des Ordnungsamtes wollte sie um ihre "Sozialstation" vor ihrem Haus in der Kaiserstraße in der Weststadt kämpfen. Doch nun hat Hyder, die auch unter dem Namen "Sperrmüllerin" bekannt ist, offenbar aufgegeben. Am Mittwochabend hat sie ihren "Gabentisch" abgeräumt und die Büchertonne in ihren Hof gestellt. Nur auf dem Mäuerchen beim Gartenzaun ihres Hauses hat sie noch einige Dinge zum Verschenken aufgestellt.

Die „Sperrmüllerin“ Ursula Hyder. Foto: Rothe

Die Stadt hat den privaten Flohmarkt von Hyder viele Jahre lang geduldet. Doch nachdem dort abgelaufene und bereits vergammelte Lebensmittel aufgefunden wurden, sah sich das Ordnungsamt gezwungen, zu reagieren – und verschickte eine Unterlassungsverfügung. Hyder beteuert unterdessen, dass sie selbst die Lebensmittel nicht ausgelegt hatte. "Die zwei Nahrungspackungen waren nicht von mir, da ich ja die Sozialstation nicht gefährden wollte", berichtet Hyder. Vielmehr seien sie von Fremden dort hingelegt worden. Hyder habe aber sofort nach dem Vorfall – das war Ende April – reagiert und ein Schild aufgehängt, mit dem darauf hingewiesen wird, dass kein Essen auf den "Gabentisch" gelegt werden sollte. Das habe auch gut geklappt.

Dass sie die Station nun dennoch abgeräumt hat, liegt laut Hyder "am Druck des Ordnungsamtes". Allerdings erklärte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage, dass seit der Unterlassungsverfügung seitens des Ordnungsamtes in Bezug auf die "Sozialstation" nichts mehr geschehen sei. Hyder beklagte sich gegenüber der RNZ aber auch über Vandalismus, was wohl auch ein Grund dafür war, dass sie jetzt nicht mehr im großen Stil weitermachen möchte.

Sie sei trotzdem in der Nacht zum Donnerstag wieder unterwegs gewesen und habe Sperrmüll gesammelt. "Das macht mir einfach Spaß", sagt Hyder. Man finde häufig richtige Schätze, über die sich viele Menschen freuten. Sie will aber auch klarstellen, dass nicht nur Sperrmüllfunde auf ihrer Station angeboten wurden. "Der größte Teil besteht aus Dingen, die viele Leute bringen."