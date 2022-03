Heidelberg. (roh) Lauf für den Frieden – unter diesem Motto hat die in Heidelberg lebende Extremsportlerin Tanja Braun einen einmonatigen Spendenlauf für die Ukraine auf die Beine gestellt. Über eine App kann jeder noch bis zum 27. März mit einem einmaligen Beitrag von sechs Euro an der Aktion teilnehmen. Fünf Euro davon gehen an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, jeweils ein Euro deckt die Kosten für die Nutzung der Plattform Spoferan.

Ultramarathon-Läuferin Braun beteiligt sich selbst an der Aktion und läuft täglich. Immer sonntags startet sie ab 10 Uhr von der Theodor-Heuss-Brücke aus einen Marathon über 42 Kilometer. Alle Heidelberger Läuferinnen und Läufer sind eingeladen, sich ihr an diesem Tag anzuschließen. Wer mitmacht, erhält eine Startnummer zum Ausdrucken und am Ende des Spendenlaufs eine Urkunde. Bei der Anmeldung kann man sich eine Wunschdistanz aussuchen. Zur Auswahl stehen fünf, zehn, 21,5 oder 42 Kilometer.

Sie habe sich letzten Freitag – einen Tag nach Kriegsbeginn – überlegt, wie sie die Menschen in der Ukraine unterstützen könne, sagt Tanja Braun. Daraus sei die Idee des einmonatigen Spendenlaufs entstanden. "Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe habe ich mir ausgesucht, weil dort unterschiedliche Organisationen involviert sind – wie das Rote Kreuz, Caritas International und Unicef", so Braun.

Aktuell trainiert die Ultramarathon-Läuferin für einen 166-Kilometer-Lauf durch die Arktis, der am 3. Juni stattfinden soll. Den Spendenlauf nutzt Braun als Vorbereitung dafür. "Ich hoffe, dass viele Heidelberger mit mir mitlaufen werden."

Info: Die Teilnahme ist unter www.spoferan.com/events/run-for-peace oder mit der App Spoferan möglich.