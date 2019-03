Heidelberg. (RNZ) Heidelberg will den Anteil der städtischen Wohnungen massiv steigern: Langfristig sollen sich 30 Prozent aller Wohnungen in städtischem Eigentum oder in Erbbaurecht befinden. Das wurde im Rahmen der Haushaltsverhandlungen auf Antrag der SPD beschlossen. "Dieses Ziel steht für ein grundsätzliches Umdenken in der Wohnungspolitik", so SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster.

Dies sei nötig, da die Mietpreisbindung als dauerhaftes Instrument nicht greife: Von 2005 bis 2013 habe sich der Anteil der gebundenen Wohnungen in Heidelberg auf sieben Prozent halbiert. Auch die Preisbindung für Mark Twain Village laufe in 30 Jahren aus, da privaten Bauherrn keine unbefristete Mietpreisbindung auferlegt werden kann.

"Die Stadt muss sich über eine Perspektive von 30 Jahren hinaus Steuerungsmöglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt sichern", fordert SPD-Rat Andreas Grasser. Deshalb habe der Gemeinderat festgelegt, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH ihren Anteil am Wohnungsmarkt von derzeit zehn Prozent auf 30 Prozent erhöht.

Damit diese Marke erreicht wird, fordert die SPD stetige Erhöhungen des Grundstücksfonds sowie regelmäßige Eigenkapitalerhöhungen der GGH. Darüber hinaus will die SPD, dass sämtliche Wohnungen, die auf Patrick Henry Village (5000 Wohnungen) sowie im Kirchheimer Weg (1000) geplant sind, im Eigentum der Stadt bleiben, wobei eine teilweise Vergabe in Erbbaurecht denkbar sei.