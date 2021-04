Zuletzt war Beate Weber SPD-Oberbürgermeisterin (1990-2006). Mit der Wahl des parteilosen Eckart Würzner endete die Ära der SPD an der Stadtspitze. Archivfoto: Kresin

Von Steffen Blatt

Heideberg. Wenn es um das Amt des Stadtoberhauptes ging, blickte die Heidelberger SPD stets auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. Insgesamt 38 Jahre lang stellte die Partei nach dem Zweiten Weltkrieg den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin – bis 2006. Damals schaffte es der Kandidat der Sozialdemokraten im Rennen um die Nachfolge von Beate Weber nicht in die Stichwahl, es gewann Eckart Würzner, der als Parteiloser von einem Bündnis jenseits der SPD unterstützt wurde. Acht Jahre später fand die Partei nicht einmal mehr einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Das soll sich bei der OB-Wahl 2022 jedoch ändern.

"Wir werden nächstes Jahr einen eigenen Kandidaten aufstellen", sagte der SPD-Kreisvorsitzende Sören Michelsburg am Dienstagabend in der digitalen Jahreshauptversammlung seiner Partei. Es seien noch keine Gespräche geführt worden, man habe noch niemanden im Blick, erklärt Michelsburg gegenüber der RNZ. "Aber es ist natürlich unser Anspruch, ein Angebot zu machen." Das Verfahren soll ähnlich laufen wie bei der Besetzung der Dezernentinnenstelle für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit. Es soll eine Findungskommission aus Mitgliedern des Kreisvorstandes und der Gemeinderatsfraktion gebildet werden, die ein Anforderungsprofil formuliert. Dann sollen gezielt geeignete Personen angesprochen werden, möglicherweise wird die Stelle auch ausgeschrieben. Auf diese Weise fand die SPD Stefanie Jansen, die im Januar ihre Stelle als Bürgermeisterin angetreten hat.

Hintergrund > Der SPD-Kreisvorstand setzt sich nach den Neuwahlen so zusammen: Nina Gray, Sören Michelsburg (Vorsitzende), Karolin Salmen, Dr. Tim Tugendhat (Stellvertreter), Andreas Woerlein (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Kerstin Boehner (Schriftführerin), David Vössing (Finanzen), [+] Lesen Sie mehr > Der SPD-Kreisvorstand setzt sich nach den Neuwahlen so zusammen: Nina Gray, Sören Michelsburg (Vorsitzende), Karolin Salmen, Dr. Tim Tugendhat (Stellvertreter), Andreas Woerlein (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Kerstin Boehner (Schriftführerin), David Vössing (Finanzen), Horst-Eilhard Günther (Internet), Daniel Hauck (Social Media) sowie sechs Beisitzerinnen und Beisitzer. Die Wahlen während des Zoom-Meetings wurden über die Software "Open Slides" abgewickelt, die auch für Großveranstaltungen wie Parteitage geeignet ist. Erst gut eine Woche vor der Versammlung hatte der SPD-Landesverband Lizenzen gekauft, damit waren die Heidelberger die Ersten, die mit dem Programm arbeiteten. Damit die Wahlen aber wirklich zählen, müssen alle Teilnehmenden bis kommenden Dienstag noch einmal im SPD-Regionalzentrum in der Bergheimer Straße schriftlich abstimmen. ste

[-] Weniger anzeigen

Die Ankündigung der Sozialdemokraten verwundert nicht, wollen sie doch auf keinen Fall das Feld den Grünen überlassen – denn dass die eine Kandidatin oder einen Kandidaten aufstellen, darf als sicher gelten. Auch OB Würzner könnte noch einmal antreten.

Überhaupt kamen die Grünen bei der SPD-Versammlung nicht gut weg. Vor allem ihr Verhalten in der Diskussion um das Ankunftszentrum für Geflüchtete wurde kritisiert. Die Grünen hatten für die Verlegung auf die Wolfsgärten gestimmt, vor dem Bürgerentscheid aber keine Empfehlung für ein Votum abgegeben. "Wir sehen, dass die größte Gemeinderatsfraktion bei wichtigen Entscheidungen keine Meinung hat und keine Verantwortung übernehmen will", sagte Michelsburg. Der Grünen-Vorschlag, dass ein per Los zusammengesetzter "Bürgerrat" sich nun noch einmal neu auf Standortsuche machen soll, fiel durch. "Für uns ist das Ergebnis des Bürgerentscheides ein ganz klares ‚Ja‘ zu Patrick-Henry-Village – akzeptiert jetzt endlich den Willen der Bürger. Wir brauchen dafür jetzt eine Machbarkeitsstudie und keine neue Diskussion über Standorte", machte Anke Schuster, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Gemeinderat, klar. Das war dann auch schon der größte Aufreger der ansonsten äußerst harmonisch verlaufenden Versammlung.

38 Jahre lang stellte die SPD ununterbrochen das Heidelberger Stadtoberhaupt. Dies begann mit Robert Weber (1958-1966). Archivfoto: Ballarin

Michelsburg und seine Co-Vorsitzende Nina Gray wurden wie alle anderen Mitglieder des Kreisvorstandes ohne Gegenkandidaten und mit jeweils großen Mehrheiten gewählt. Das dürfte vielen Genossen gut getan haben. Der Vorstand hat es in den vergangenen zwei Jahren offenbar geschafft, den Kreisverband wieder in ruhige Fahrwasser zu steuern, nachdem es davor oftmals turbulent zugegangen war. Noch im Dezember 2018 waren die Gräben innerhalb der Partei unübersehbar, als man sich bei der Aufstellung der Kandidaten für die Kommunalwahl hoffnungslos zerstritt und die damalige Vorsitzende Marlen Pankonin nach nur anderthalb Jahren im Amt zurücktrat. Auch sie war 2017 nur knapp gewählt worden und hatte sich einer Kampfkandidatur gegenüber gesehen, die Ausdruck einer schon zuvor schwelenden Führungskrise im Kreisverband gewesen war.

Auf Robert Weber folgte Reinhold Zundel (1966-1990). Archivfoto: Ballarin

Im Juni 2019 wurden schließlich Gray und Michelsburg zu Vorsitzenden gewählt – als erste Doppelspitze auf Kreisverbandsebene in Deutschland. Erst danach änderte die Bundespartei das Organisationsstatut, um diese Konstellation auch offiziell möglich zu machen – und damit auch ein Führungsduo an ihrer Spitze.

Am Dienstag dauerte es geschlagene drei Stunden, bis zum ersten Mal überhaupt ein bisschen diskutiert wurde – über einen Antrag zur Reform der Bezirksbeiräte (siehe Artikel rechts).