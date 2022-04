Heidelberg. (jul) Drei Sozialarbeiterinnen des Heidelberger Universitätsklinikums haben mit ihren Klagen vor dem Arbeitsgericht in Heidelberg Erfolg gehabt – sie kämpfen für eine bessere tarifliche Eingruppierung. "Richter Theodor Thewes hat allen drei Klagen stattgegeben", erklärte Monika Neuner, Gewerkschaftssekretärin von Verdi Rhein-Neckar nach der Urteilsverkündung am Gründonnerstag der RNZ. "Es ist ein Etappenerfolg." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Klinikum kann binnen eines Monats Berufung einlegen.

Zwei der drei Klägerinnen arbeiten am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), eine in der Neurochirurgie. Das Urteil bedeutet laut Neuner, dass alle drei Klägerinnen von Entgeltgruppe 9 in 10 heraufgestuft werden – und sie rückwirkend ab der Einführung der neuen Entgeltordnung mehr Gehalt bekommen.

Hintergrund der Klagen ist, dass ein Teil der rund 60 Sozialarbeiterinnen des Uniklinikums 2021 in Entgeltgruppe 10 eingestuft wurde, während ein anderer Teil in Gruppe 9 verblieb. Die Gewerkschaft unterstützt die Forderung der Sozialarbeiterinnen nach einer einheitlichen Eingruppierung an allen vier Universitätskliniken des Landes. Denn an allen Unikliniken sehen die Beschäftigten und die Gewerkschaft bei allen Sozialarbeiterinnen gegeben, dass ihre Tätigkeit "besonders verantwortungsvoll" und stellenweise "besonders schwierig" ist. Das sind neben einem Hochschulabschluss Kriterien für die Einstufung in Entgeltgruppe 10.

"Die Klägerin aus der Neurochirurgie muss beim Entlassmanagement etwa erkennen, ob Patienten kognitiv eingeschränkt sind und entsprechend reagieren. Solche selbstständigen Entscheidungen zu treffen, erfordert besondere Expertise", erklärt Neuner, mit welchen Herausforderungen der Arbeitsalltag der Frauen etwa einhergeht. Durch die Heidelberger Klagen sei landesweit erstmals ein Gericht mit dieser Problematik befasst gewesen.

"Wir haben das Gespräch mit dem Arbeitgeber mehrfach gesucht und Klage eingereicht, weil er ein anderes Verständnis von der Arbeit der Sozialarbeiterinnen hat als wir", erläutert Neuner. "Wir haben weitere Klagen vorbereitet, aber erst einmal dieses Urteil abgewartet." Die Gewerkschaftssekretärin hofft nicht nur, dass das Heidelberger Uniklinikum keine Berufung gegen das Urteil in diesen drei Fällen einlegt, sondern dass es sich auch aufgeschlossen für eine Lösung für alle Sozialarbeiterinnen zeigt. Das Klinikum war am Donnerstag für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.