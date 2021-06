Auf der Bäderterrasse des Schlossgartens – dem „Sonnendeck“– und vor passender Kulisse probt das Theater für die Premiere der Chor-Revue „Souvenirs, Souvenirs!“ am 13. Juni. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Ein Gute-Laune-Programm inszeniert Theater-Intendant Holger Schultze zur Eröffnung des "Sonnendecks" am 13. Juni auf dem Schloss. Ein Spaß für die 23 Chorsänger des Heidelberger Theaters, die ihre Stimmen im Corona-Winter nur im stillen Kämmerlein zu Hause üben konnten. Jetzt sind von ihnen ganz neue Töne zu hören und unter ihnen ganz neue Schauspieltalente zu entdecken. Zwölf Mal ist das Stück "Souvenirs, Souvenirs!" bis Ende Juli eingeplant.

"Lustvolle Geschichten", nennt Holger Schultze, was die Figuren in Kleinkunst-Manier auf die Bühne bringen. Sie sind Geschäftsleute und amerikanische Touristen, Stewardessen und Piloten oder einfach stramme Wanderer. Kostümassistentin Naomi Kean hat sie passend verpackt. Marcos Padotzke gibt ihnen am E-Piano die Töne vor.

Auf der oberen Bäderterrasse, dem neuen Spielort auch für die freie Kunstszene, steht die Imbissbude, Herzstück des Tourismus. Und darum ranken sich die Geschichten von Urlaub und Wetter, von Liebe und Herzeleid in ganz unterschiedlichen Musikrichtungen. Die "Capri-Fischer" sind dabei und Udo Jürgens’ "Ich war noch niemals in New York", Udo Lindenberg und die Andrews Sisters, aber auch ein Lied von Bert Brecht und Kurt Weill. Und der "Kleine grüne Kaktus" der Comedian Harmonists – auf koreanisch interpretiert von den koreanischen Sängern des Heidelberger Chors.

Das ist nicht trivial. "Fünf Stimmen klanglich so abzustimmen, dass die Qualität der Comedian Harmonists nachgeahmt wird, ist gar nicht so einfach", sagt Chorleiter Michael Pichler bei einer der letzten Proben. "Das ist wahnsinnig viel Arbeit und braucht unglaubliche Sensibilität im Hören und Singen."

Die 23 ausgebildeten Sänger, die normalerweise bei Opern eher im Hintergrund agieren, hat die Choreografin Rachele Pedrocchi in Bewegung gebracht. Ihr schwebten ästhetische Bilder vor, die die Stärken jedes Einzelnen betonen. Denn diesmal sind sie keine Gruppe, diesmal sind alle Frauen und Männer Individuen. Was sie erstmals beim "Coro fantastico" im Alten Theatersaal zeigten, wird jetzt sommerlich getoppt.

"Alleine singen, das ist ein ganz anderer Reiz", sagt auch Manuela Sonntag, eine der drei Darstellerinnen in der Imbissbude. Das individuelle Arbeiten macht ihr Spaß. Trotzdem: "Lampenfieber haben wir bestimmt schon alle." Damit ihre Stimme die Kraft behält, hat die Sopranistin sie im Winter fast jeden Tag trainiert.

Die leichten Stücke für das "Sonnendeck", das weiß Chorleiter Michael Pichler, sind für die Sänger eine ganz andere Herausforderung als die Opernchöre. "Es sind so viele verschiedenen Genres, die eine ganz andere Singtechnik und eine unglaubliche Flexibilität erfordern." Was macht das mit der Stimme?, fragten sich die Sänger zuerst. Doch sie haben, so Pichler, ganz schnell einen professionellen Umgang mit der neuen Herausforderung gefunden.

Info: Die Premiere von "Souvenirs, Souvenirs!" am 13. Juni und die drei Folgeveranstaltungen sind schon ausverkauft. Für die Aufführung am 27. Juni, 18.30 Uhr, gibt es noch wenige Restkarten. Der Vorverkauf für die sieben Termine im Juli startet am 15. Juni. Mit der neuen Öffnungsstufe ist kein Corona-Test oder Impfnachweis mehr nötig. Eintrittskarten gibt es unter theaterheidelberg.de oder Telefon 06221 / 5820000.