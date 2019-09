Von Birgit Sommer

Heidelberg. So ein 80. Geburtstag macht einem Menschen wie Ute Richter gar keinen Spaß. Doch natürlich muss die langjährige Intendantin des Heidelberger Zimmertheaters gefeiert werden. Die Gäste jedenfalls fanden es beim Fest sehr vergnüglich. Und jetzt wissen sie auch, was für ein Mensch wirklich hinter der hochbegabten Regisseurin und Organisatorin steckt, die das kleine Theater seit 1985 führt.

Eine Filmbiografie von Florian von Westerholt zeigte nicht nur die "Unerbittliche", als die sie sicher mancher ihrer Schauspieler schon verflucht hat. Man sah die winzige Ute, den Kopf schon von dunklen Locken umkränzt, die Abiturientin, der die Rektorin des Hölderlin-Gymnasiums prophezeite: "Aus Ihnen kann was werden, wenn Sie sich nicht auf Ihre Intelligenz verlassen." Die Psychologie-Studentin. Und die Intendantin, die auch mit "Schorle Royal" zu feiern versteht.

Margret Hommelhoff, die Vorsitzende des Trägervereins des Zimmertheaters, blickte auf die Regisseurin, die 116 Stücke inszenierte und schon 1976 mit ihrem ersten Werk ("Equus") Beifallsstürme hervorgerufen hatte, auf die Theater-Chefin, die sich immer auch um Kostüme, Bühnenbild, Programmheft, sogar Bauleitung oder Reinigungsarbeiten kümmerte, auf die Schwester, die die Asche ihres Bruders per Tandem-Fallschirmsprung über der Pfalz verteilte. Und auf die private Ute Richter, die sie als hilfsbereit, fürsorglich und großzügig kennt.

Ebenso liebevoll wie ehrlich waren die Charakteristiken, die Geschwister und Freunde im Film mit viel Schmunzeln über Ute Richter abgaben. Und weil die Familie des norddeutschen Autors der Jubilarin in Freundschaft verbunden ist, erfuhr man auch, was die drei Westerholt-Kinder - heute um die zwanzig Jahre alt - mit Ute Richter und den Besuchen in Heidelberg in Verbindung bringen: die Idee vom Theater, ihre eigene Entwicklung und nicht zuletzt den Duft von Chanels "Allure", wo immer er ihnen begegnet.

"Ihnen ist zu verdanken, dass das Zimmertheater heute noch existent ist", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner zur "Grande Dame der Heidelberger Theaterwelt", und Kulturamtsleiterin Andrea Edel sprach von Ute Richters "einzigartig filigranen, präzisen Inszenierungen". Peter Spuhler (Karlsruhe), der zu Beginn seiner Intendanz in Heidelberg 2005 noch keine Wohnung gefunden hatte und im Zimmertheater untergekommen war, erfand dazu die spezifische Sparte: "Psychologisches Kammerspiel." Schauspielerin Dinah Hinz interpretierte ausdrucksvoll Gedichte, Freddy Wonder bestimmte die Festmusik.

Und die Jubilarin gab sich wie immer: "Oh, wie gut, dass niemand weiß, wie sehr ich mich zusammenreiß’", umschrieb sie ihre Gefühle und verkündete als positivste Einlassung: "Ich habe alles mit Selbstverständlichkeit und Leidenschaft gemacht." Freude am Gelingen, so sagt sie ja immer, sei ihr leider nicht gegeben.