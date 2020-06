Ganz ersatzlos muss die Kerwe in Hendesse nicht ausfallen: Der Stadtteilverein lädt am Samstag zur Verkaufsaktion in die Tiefburg. Foto: kaz

Heidelberg-Handschuhsheim. (kaz) Die Filmaufnahmen in der Tiefburg dauern nur ein paar Minuten: Herbert Pfeiffer steht im Kostüm des Herolds auf dem kleinen Balkon über dem Graben und spricht in die Kamera, die Pfarrer Gunnar Garleff auf der Brücke aufgebaut hat. Normalerweise würde er am Samstag von weiter oben die Hendsemer Kerwe eröffnen. Da das dreitägige Volksfest wie so vieles in diesem Jahr aber ausfällt, spricht er nur zum Auftakt eine kleine Andacht.

Die Evangelische Friedensgemeinde ist schon länger mit Videobotschaften auf Youtube präsent. Am Montag wird im Burghof Teil zwei der Kerwe-Andacht gedreht. "Die ist dann ab Donnerstag abrufbar", so Garleff, nachdem die zweite Szene im Kasten ist. Darin hat Jürgen Grieser als stellvertretender Vorsitzender des Stadtteilvereins das Wort. Seine Aufgabe ist es, das "Kerwe-Überlebenspaket" vorzustellen, das am Samstag, 20. Juni, ab 9 Uhr in der Tiefburg verkauft wird. Dabei handelt es sich um eine blau-weiße Stofftasche mit Handschuh-Logo, gefüllt mit dem Jahrbuch, zwei Flaschen Wein oder Sekt von der Winzergenossenschaft Schriesheim, einer Tüte gebrannte Mandeln und einem Fähnchen. Die Artikel können auch in einem kleineren Paket oder einzeln gekauft werden.

"Wir haben uns lange überlegt, was wir als kleinen Kerwe-Ersatz anbieten könnten", so der Stadtteilvereinsvorsitzende Gerhard Genthner. Demnach hofften die Verantwortlichen bis zuletzt, dass die Vereine vor und in der Tiefburg wenigstens ein paar Stände für eine "Kerwe light" oder "to go" aufbauen dürften – aber nichts davon war genehmigungsfähig.

Auch für den Verkauf des Überlebenspaketes gelten besondere Vorschriften. Interessierte gelangen durch das große Tor in den Burghof, müssen diesen aber über den Hinterausgang verlassen. Neben Vorstandsmitgliedern des Stadtteilvereins werden vermutlich Herold Herbert Pfeiffer und Kerweschlackel Johannes Laule anwesend sein. Nur eine "Redd" darf er nicht halten, weil die zu Menschenansammlungen führen könnte.

Auch das gemeinsame Singen von Kerwe-Liedern ist untersagt. Aber es gibt eine alte Schallplatte, auf dem Laules Vor-Vorgänger Martin Heckmann mit amüsanten Geschichten verewigt ist. Diese "Kerwe-Redd" ist als Beschallung erlaubt. Einige Mitglieder des Fanfarenzugs "Hendsemer Herolde" dürfen am Rande der Verkaufsaktion zudem ein Ständchen von den Zinnen der Burg geben.

Mehr geht leider nicht, auch wenn der Stadtteilverein ursprünglich noch mit einem kleinen "Überraschungsprogramm" liebäugelte. In dem Fall hätte er die Verantwortung übernehmen müssen, dass nur bis 100 Gäste zuschauen. Das schien nicht umsetzbar.