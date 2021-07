Heidelberg. (ste/shy) Die Sommerferien stehen vor der Tür, aber die Pandemie lässt leider auch in diesem Jahr nur vorsichtige Planungen zu – sowohl was den Urlaub als auch was Veranstaltungen betrifft. Die RNZ hat dennoch bei den Stadtteilvereinen nachgefragt, welche Feste und Aktivitäten in den kommenden Wochen anstehen, und in einigen Stadtteile gibt es auch schon konkrete Pläne. Eine Übersicht:

> Bahnstadt: Der Stadtteilverein Bahnstadt lädt am Freitag, 30. Juli, Familien aus der Bahnstadt ein, gemeinsam in die Sommerferien bei Wurst und Getränken zu starten. Überdies ist ein Mitgliedertreff für Vereinsmitglieder und Interessierte geplant. Außerdem werden zwei Wanderungen angeboten. Eine führt in den vorderen Odenwald hinter Heppenheim und Bensheim, eine zweite in den Pfälzerwald. Aktuelle Termine finden Interessierte hier.

> Weststadt: Auch in der Weststadt sind schon einige Veranstaltungen geplant. Der Stadtteilverein lädt in diesem Jahr zu einem "Weststadtfest light" ein. Statt an drei Tagen wird an einem Tag gefeiert. Das Fest soll am Samstag, 11. September, stattfinden. Jeden Samstag veranstaltet die Initiative Heidelberg für Kunst, Kultur und Genuss außerdem zwischen 10 und 14 Uhr den Samstagsmarkt. Und am Sonntag, 22. August, lädt die Christusgemeinde um 19 Uhr zu einem Filmabend anlässlich des zehnten Todestages von Loriot ein. Infos und Anmeldung hier.

> Handschuhsheim: Der Stadtteilverein Handschuhsheim öffnet im August regelmäßig die Tiefburg. Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr sind alle, die hereinschauen möchten, willkommen. Mitglieder des Vorstands des Stadtteilvereins stehen dann auch für Fragen zur Verfügung. Informationen für Kinder und Erwachsene über die Burg und ihre Geschichte stehen auf der Ortstafel mit QR-Code am Eingang digital zur Verfügung. Damit verbunden ist eine Audioguide-Funktion auf Deutsch und Englisch. Auch am Tag des Offenen Denkmals, am Sonntag, 12. September, wird sich der Stadtteilverein beteiligen. Dazu wird es eine offene Tiefburg, Büchertisch, Kindermalecke und Besichtigungen und Führungen in und um die Burg im Ortskern geben.

> Rohrbach: Die Rohrbacher hoffen noch auf ihre Kerwe, die traditionell am ersten Septemberwochenende gefeiert wird. Ein Konzept gibt es bereits, wie Karin Weidenheimer, die zweite Vorsitzende des Stadtteilvereins, kürzlich bei dessen Jahreshauptversammlung verriet. Allerdings wäre der Aufwand in Corona-Zeiten ungleich größer als zuvor, denn der Bereich zwischen Eichendorffhalle und Altem Rathaus müsste eingezäunt werden, außerdem würde es Einlasskontrollen geben. Die Kosten dafür siedelte Weidenheimer in einem "niedrigen fünfstelligen Bereich" an, darum habe man bei der Stadtverwaltung um Unterstützung angefragt. Dort begrüßt man die Initiative aus Rohrbach. "Anfragen zur finanziellen Unterstützung werden aktuell geprüft", heißt es auf RNZ-Anfrage. Und weiter: "Auch organisatorisch will die Stadt den Kerwe-Veranstaltern unter die Arme greifen."

Die Rohrbacher hoffen noch auf ihre Kerwe, die normalerweise am ersten Septemberwochenende gefeiert wird. Foto: pop

Bereits Mitte Juni habe es ein Treffen mit allen Stadtteilvereinsvorsitzenden gegeben, bei dem sie ermuntert wurden, wieder Veranstaltungen zu planen, auch für die Umsetzung unter Pandemiebedingungen. Auch über möglicherweise nötige finanzielle Unterstützungen der Stadt sei bei dem Treffen gesprochen worden. Darauf hoffen nun auch die Rohrbacher – und die Aussage von Oberbürgermeister Eckart Würzner auf die RNZ-Anfrage sollte sie positiv stimmen: "Es zeichnet das Gemeinschaftsgefühl in unseren Stadtteilen aus, dass es dort viele Angebote zu Begegnungen und zum gemeinsamen Feiern gibt. In Corona-Zeiten war das leider lange undenkbar – umso wichtiger ist es jetzt, dass wir diese Stadtteil-Events wieder ermöglichen, so lange es die Infektionszahlen zulassen. Und wenn das bedeutet, dass man etwas mehr Geld aufwenden muss, um Hygienevorgaben erfüllen zu können, dann finden wir dafür eine Lösung."

Sicher ist indes, dass es direkt nach den Ferien wieder ein "Eltern-Kind-Café" geben wird. Eingeladen sind alle Eltern mit Kindern, die 2020 geboren wurden, sowie deren Geschwister. Und am Wochenende vom 11. und 12. September ist ein Museumsfest anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Heimatmuseums geplant. Alle Infos und Termine gibt es hier.