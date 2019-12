Von Sebastian Riemer und Holger Buchwald

Heidelberg. Im zweiten Teil des RNZ-Jahresend-Interviews mit dem Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner erklärt er, warum er den Klimanotstand ausgerufen hat, wie er Patrick Henry Village anbinden will, warum ohne private Bauträger keine günstigen Wohnungen entstehen – und wie er Wissenschaftsministerin Theresia Bauer als Herausfordererin bei den OB-Wahlen 2022 fände.

Sie rufen für Heidelberg den Klimanotstand aus und ein paar Monate später dreht Porsche einen Werbefilm auf der Alten Brücke. Wie passt das zusammen?

Es ist ein Werbespot für den ersten vollelektrischen Porsche, der in der Halbzeitpause des weltweit größten Sportereignisses läuft, des US-Super-Bowls. Das ist weltweite Werbung für klimafreundliche Innovationen in höchster Qualität aus Baden-Württemberg. Das ist die Botschaft.

Welche Auswirkung hat die Ausrufung des Klimanotstands?

Er soll klar machen: Wir stehen vor einer riesigen, globalen Herausforderung. Ich habe dem Gemeinderat deshalb einen ambitionierten Klimaaktionsplan vorgelegt. Ein Beispiel: Unser bisheriges Ziel waren neue Solaranlagen in den nächsten fünf Jahren im Umfang von 30 Fußballfeldern, nun sind es 70 bis 80. Die passen aber gar nicht mehr auf die städtischen Dächer. Da gibt es einen Zielkonflikt mit Freiflächen. Das müssen wir lösen, vermutlich auch außerhalb Heidelbergs.

In der Bahnstadt müssen die meisten Dächer ja begrünt sein – und das nimmt den Platz für die Solarenergie.

Bei dichten Quartieren müssen wir für Verdunstungsflächen sorgen, um die Hitze einzudämmen. Die Dachbegrünung ist für das Mikroklima in der Bahnstadt sehr wichtig. Wir bauen Solaranlagen lieber auf Gewerbeflächen oder Flächen, auf denen Überhitzung weniger ein Thema ist.

Der Verkehr macht etwa ein Drittel der Emissionen aus. Wäre es nicht sinnvoll, auf den Flächen, die Heidelberg jetzt noch entwickelt, mehr Wohnungen und weniger Arbeitsplätze zu planen, damit weniger Leute einpendeln.

Würde ich so denken, wäre ich nicht Oberbürgermeister dieser Stadt. Heidelberg hat 680.000 Einwohner – laut einer OECD-Studie, welche die Funktionsräume zugrunde legt, nicht das Territorium. Wir brauchen kein lokales Konzept, sondern ein regionales. Deshalb haben wir den Umlandgemeinden angeboten, dass wir dort Umsteigeportale mitfinanzieren. Dann gibt es in Schwetzingen, in Sandhausen – wo genau legen wir noch fest – Portale zum Umstieg auf Schnellbusse oder die S-Bahn. Wir können in Heidelberg nicht genügend Wohnungen für Menschen schaffen, die hier arbeiten – auch nicht auf Patrick Henry Village. Deshalb freue ich mich, dass jetzt auch Schwetzingen ein großes Quartier auf seiner Konversionsfläche baut.

Ob ein Stadtteil zum Auto-Stadtteil wird, entscheidet dessen Nahverkehrs-Anbindung. Wie und wann wird Patrick Henry Village (PHV) angebunden?

Das muss so schnell wie möglich passieren. Daher ist es wichtig, dass wir nicht wieder einen neuen Förderantrag für eine Straßenbahn stellen müssen, das würde ewig dauern. Stattdessen müssen wir die schon genehmigte Route nach Schwetzingen über PHV fahren lassen. Nun ist es Aufgabe der Planer, eine gute Route finden, am besten am Pfaffengrund entlang.

Jedes Jahr verlassen Familien Heidelberg weg, weil sie sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Warum dürfen private Bauträger, die Gewinn machen wollen, hier noch bauen? Man könnte doch gemeinwohlorientierten Bauträgern wie der GGH den Vorzug geben.

Nein, weil die das alleine nicht stemmen können. Alle Heidelberger sozialen Wohnungsbauträger haben in Mark Twain Village zusammen eines der größten Projekte für bezahlbaren Wohnraum realisiert – mit über 400 Millionen Euro Volumen. Damit sind diese Unternehmen an ihrer finanziellen Belastungsgrenze.

Also geht es nicht ohne Renditeinteressen?

Es geht nicht ohne Private. Ich bin froh, dass wir überhaupt Bauträger finden, mit denen wir dann den Anteil an günstigen Wohnungen vertraglich regeln können. Niemand investiert in ein Quartier mit 100 Prozent sozialem Wohnungsbau. Man kann Neubauten gar nicht mehr unter zehn, elf Euro pro Quadratmeter bauen. Soll die Miete 6,50 Euro sein, muss jemand diese Differenz bezahlen. Daher ist es gut, dass Bund und Land nun endlich ihr Sozialwohnungsbauprogramm verstärkt haben. Aber wir können nicht in zwei Jahren aufholen, was ein Vierteljahrhundert lang versäumt wurde.

Und wieso wird in PHV nicht mehr Wohnraum geplant, indem man dort höher baut?

Dort können durchaus auch einzelne Häuser mit zehn Stockwerken stehen. PHV wird keine Ein-Familien-Haus-Siedlung, sondern ein urbaner Raum, der auch Grünflächen und Erholung anbietet. Dort finden 10.000 Menschen eine Wohnung. Das ist ja wohl ein Wort.

Rund 12.000 Heidelberger sind arm oder armutsgefährdet. Wieso ist dieses Thema nicht an der Spitze Ihrer Agenda?

Das kann ich so nicht stehen lassen. Die Armutsquote in Heidelberg ist halb so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Wir machen extrem viel, auch ich persönlich. Wir haben ein breites Leistungsangebot, wir unterstützen sehr viele Initiativen, ich bin auch gerne vor Ort. Wichtig ist die Wertschätzung eines jeden, egal wie viel oder wenig Geld er hat. Mir geht es bei diesem Thema vor allem um junge Familien und Alleinerziehende – und dafür machen wir eine gute Bildungs- und Familienpolitik.

Wieso formulieren Sie kein konkretes Ziel, etwa: 2030 sollen "nur" noch 11.000 Menschen in Heidelberg arm sein?

Ich betreibe keine Schaufenster-Politik. Wir arbeiten konkret. Wir haben es in Heidelberg geschafft, dass Kinder aus sozial schwachen Familien den gleichen Schulabschluss machen wie Kinder aus wohlhabenderen Elternhäusern. Das ist die wichtigste Maßnahme gegen Armut, weil sie auch mittel- und langfristig wirkt.

Der Masterplan Neuenheimer Feld geht in seine heiße Phase. Glauben Sie immer noch, dass wir eine Fünfte Neckarquerung brauchen?

Alle Gutachter sagen: Im Neuenheimer Feld arbeiten so viele Menschen, dass wir eine Anbindung nach Westen brauchen. Welche Verkehrsarten dort unterwegs sind, wie die Brücke aussieht und wo sie genau verläuft, ist ungeklärt. Aber wir brauchen die Brücke, weil sonst dieses Großstadtquartier in Zukunft nicht mehr ausreichend versorgt werden kann.

Für Sie ist also auch eine reine Fahrrad- und Straßenbahnbrücke denkbar?

Absolut. Aber natürlich müssten darauf auch Rettungswagen fahren dürfen, damit eine der größten Kliniken Deutschlands gut angebunden ist. Jede Minute Zeitersparnis rettet Menschenleben. Das sollte auch mal in die Überlegungen einfließen.

Und was halten Sie von der Seilbahn?

Das ist ein Ansatz, den ich bisher für ziemlich unrealistisch gehalten habe, der vielleicht aber tatsächlich eine Perspektive bietet.

Würden Sie einer jungen Familie empfehlen, in die Altstadtgassen rund um die Untere Straße zu ziehen?

Ja klar, sofort. Es ist ein etwas anderes Leben, es ist ein quirliges Leben. In die Untere Straße selbst zu ziehen, würde ich einer Familie nicht empfehlen, weil das unsere Kneipengasse ist. Punkt.

Wäre es angesichts der Altstadt-Problematik nicht sinnvoll, einen zweiten Nachtleben-Schwerpunkt zu fördern – etwa rund um den neuen Karlstorbahnhof in der Südstadt?

Das ist eine gute Idee. Aber: Meine Kinder sagen mir, dass viele junge Heidelberger die Altstadt langweilig finden und bereits woanders ausgehen. In der Altstadt haben wir ein Phänomen, das mit normalen Kneipengängern gar nichts zu tun hat. Da kommen Gruppen, die grölen und benehmen sich, als ob es kein Morgen gibt. Und die würden auch nicht in die Südstadt kommen.

Helfen da ein Nachtbürgermeister oder eine "Awareness-Kampagne"?

Nein, ich glaube nicht. Geholfen hat das Alkoholverkaufsverbot nach 22 Uhr. Ich bin wirklich sauer, dass die Landesregierung es wieder zugelassen hat, dass Geschäfte nachts öffnen, um Wodka-Flaschen an junge Erwachsene zu verkaufen. Unser Kommunaler Ordnungsdienst hat dann alle Hände voll zu tun.

Waren Sie schon einmal auf dem Kohlhof im Restaurant "Oben" essen?

Welches Restaurant? (lacht)

Sie sagten vor einem Jahr, wenn es im ehemaligen "Alten Kohlhof" ein Restaurant gibt, würden sie dem Gemeinderat empfehlen, den Rechtsstreit zu beenden. Dann haben Sie aber im Juli selbst dafür gestimmt, das Urteil anzufechten. Warum?

Ich halte es nicht für das angemessene Konzept.

Das Restaurant ist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Michelin-Stern.

Ich glaube jeder, außer dem heutigen Eigentürmer, hatte ein völlig anderes Lokal-Prinzip im Kopf.

Dieses Prinzip stand aber nicht im Grundbucheintrag.

Im Grundbucheintrag steht, dass eine Gaststätte zu betreiben ist. Das haben die Eigentümer viel zu lange nicht gemacht. Deshalb kam es zum Prozess. Mehr kann ich dazu im laufenden Verfahren nicht sagen.

Die Stadt hat Erfahrung damit, mit Berufungen Geld zu verschwenden. Warum holen Sie sich jetzt wieder eine absehbare Klatsche vor Gericht?

Ich habe dem Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung mitgeteilt, dass unsere Chancen nach meiner persönlichen juristischen Einschätzung nicht so gut sind. Aber das ist meine persönliche Auffassung. Was dort oben existiert, ist nicht das, was der Gemeinderat intendiert hat. Da gehe ich mit. Und wenn der Gemeinderat sagt, wir gehen durch alle Instanzen, dann gehe ich da auch mit.

Wir haben nun noch eine Reihe von Sätzen, die wir beginnen und Sie vollenden dürfen. Los geht’s: Ich freue mich schon auf das Auftaktkonzert des Heidelberger Frühlings in der Stadthalle im Jahr ...

... 2022.

Sie glauben fest daran?

Natürlich. Das werden wir hinbekommen.

16 Grüne im Gemeinderat, das ist ...

.... eine Herausforderung für das politische Miteinander. Ich freue mich darauf.

Wenn ich im Gemeinderat sitze, denke ich manchmal ...

... an die Berge! (lacht)

Von Bürgerentscheiden bekomme ich ...

... langsam zu viel.

E-Scooter sind für mich ...

... Spaßmobile, die in der Innenstadt nichts zu suchen haben.

Der schönste Stadtteil Heidelbergs ist ...

... mein Stadtteil Ziegelhausen.

Wenn Landeswissenschaftsministerin Theresia Bauer bei den OB-Wahlen im Jahr 2022 als Oberbürgermeisterin von Heidelberg kandidiert, finde ich das ...

... interessant. Aber: Theresia Bauer? Würde mich wundern, als Ministerin auf ein solches Amt zu gehen. Aber ich liebe Herausforderungen.

Mein Lieblingskonkurrent wäre ...

... es gibt keinen Lieblingskonkurrenten. Ich fände es gut, wenn sich viele Menschen für diese Position interessieren.