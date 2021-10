Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Zeit des Online-Lernens und -Forschens hat ein Ende: Nach drei größtenteils digitalen Semestern kehren Studierende und Lehrende mit Start des Wintersemesters 2021/22 in die Hör- und Seminarsäle zurück. Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes macht einen Hochschulbetrieb in Präsenz wieder möglich. Was an den Heidelberger Hochschulen gilt – und wie sie planen.

Wie werden die Lehrveranstaltungen durchgeführt? An der Ruperto Carola will man bevorzugt Veranstaltungen in Präsenz durchführen. Große Vorlesungen sollen aber dort, wo es erforderlich sei, als Online- oder Hybridformate umgesetzt werden, erklärt eine Pressesprecherin. Darüber hinaus gebe es spezifische Lehrformate und Zusatzangebote, "die sich in digitaler Form bewährt haben und deshalb fortgeführt werden". Einige Studiengänge böten auch Veranstaltungen im Hybridformat an, um etwa internationalen Studierenden, die aufgrund von noch nicht erteilten Visa aktuell nicht in Heidelberg sein können, eine Teilnahme zu ermöglichen.

Auch an der SRH werden die Lehrveranstaltungen vorwiegend in Präsenz stattfinden – "es sei denn, es ist didaktisch sinnvoll, ein Online-Format zu wählen", so Pressesprecherin Janna von Greiffenstern. Hybridlehre soll aufgrund von pandemiebedingten Einreiseschwierigkeiten auch hier vorerst in Studiengängen mit einem hohen Anteil an ausländischen Studierenden angeboten werden. Etwas verhaltener ist man noch an der Pädagogischen Hochschule (PH). Hier werden nach aktuellem Plan nur die Hälfte aller Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt. Formate mit mehr als 100 Teilnehmenden finden komplett digital statt. Auch hybride Formate seien möglich, erklärt Sprecherin Verena Loos. "Die Hochschule hat hierzu elf Seminarräume mit einer festen Kameratechnik und sechs mit einem Audiokonferenzsystem ausgestattet." Zudem gebe es mehrere Konferenzkameras, die ein Streamen in weiteren Räumen möglich machen.

Wie wird die 3G-Regelung überprüft? Universität und PH wollen die Regelung mittels zentral organisierten und wissenschaftlich begleiteten Stichproben in Lehrveranstaltungen kontrollieren. An der Ruperto Carola werden dabei alle Menschen überprüft, die an einer ausgewählten Veranstaltung teilnehmen. Die Auswahl und Frequenz der Stichproben erfolgt nach Angaben der Universität in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis. "Bei Prüfungen und Veranstaltungen am Wochenende wird jedoch weiterhin vor Veranstaltungsbeginn umfänglich das Vorliegen von 3G-Nachweisen durch die Verantwortlichen kontrolliert."

Die SRH erfasst den 3G-Status der Teilnehmenden in jeder Veranstaltung über ein digitales QR-Code-System. Ab dieser Woche, so Sprecherin von Greiffenstern, werde man für Studierende, die einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorweisen können, einen kostenlosen Hochschulnachweis für den Studienbetrieb ausstellen.

Was ist mit Studierenden, die nicht geimpft sind? An allen Heidelberger Hochschulen gilt: Studierende, die keinen 3G-Nachweis vorweisen können, dürfen die Lehrveranstaltung nicht besuchen und erst wieder teilnehmen, wenn sie belegen können, geimpft, getestet oder genesen zu sein. Laut Uni-Rektor Eitel ist "der weit überwiegende Teil der Studierenden" an der Ruperto Carola bereits geimpft. Für nicht geimpfte Studierende gibt es bis 30. November ein kostenloses Testangebot mit Antigen-Schnelltests an zwei Stationen. Zudem können sich Studierende in den ersten vier Wochen der Vorlesungszeit zweimal wöchentlich impfen lassen. Auch im Rahmen der Erstsemester-Auftaktveranstaltung der Universität an diesem Montag gibt es zwischen 9.30 und 15 Uhr im Innenhof der Neuen Universität die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

85 Prozent aller Studierenden sind Umfragen zufolge an der SRH geimpft. Auch die Wieblinger Hochschule will laut Sprecherin von Greiffenstern regelmäßig Impfaktionen anbieten. "Des Weiteren haben alle unsere Studierenden weiterhin die Möglichkeit, sich im Covid-Testzentrum am Campus kostenlos testen zu lassen." Das kostenlose Angebot für die Studierenden soll zunächst bis zum 20. Dezember gelten.

Eine Umfrage der Pädagogischen Hochschule ergab, dass im Juli drei von vier Studierenden geimpft waren oder einen Impftermin vereinbart hatten. Eine erneute Befragung ist laut Pressestelle aktuell nicht geplant. Für nicht-immunisierte Studierende bietet die PH derzeit dreimal pro Woche eine kostenlose Corona-Selbsttestmöglichkeit unter Aufsicht an. "Die Tests werden so lange kostenfrei angeboten, wie die vorhandenen Restbestände ausreichen. Danach entfallen die kostenfreien Tests für Studierende."

Welchen Plan B haben die Hochschulen? Auch wenn an allen Hochschulen derzeit davon ausgegangen wird, nicht wieder in einen digitalen Betrieb umschalten zu müssen – flexibel will man bleiben. "Aufgrund der inzwischen umfangreichen Erfahrungen während der Pandemie wird es den Studienfächern zügig möglich sein, notfalls ihre Lehrformate anzupassen", erklärt eine Sprecherin der Universität.

Auch die PH wäre, sollten es das Infektionsgeschehen und die damit einhergehende Rechtslage erfordern, "darauf eingestellt", in einen weitgehend digitalen Betrieb zurückzukehren, sagt Sprecherin Verena Loos. Die SRH erklärt: "Dadurch, dass unser Studienmodell mit Fünf-Wochen-Blöcken arbeitet, sind wir in der Lage, sehr schnell auf sich verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren und die Lehr- und Lernformate auf die jeweilige Situation anzupassen."