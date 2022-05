Von Julia Lauer

Heidelberg. Nein, es sind keine Einsiedler, die sich im Stadtwald oberhalb des Kohlhofs auf dem Königstuhl ein holzvertäfeltes Refugium geschaffen haben. Stattdessen handelt es sich bei dem Neubau, der derzeit im Rote-Suhl-Weg inmitten von Laub- und Nadelbäumen entsteht, um einen Wasserhochbehälter. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der RNZ mit. Das Behältnis dient dazu, den Kohlhof und die Rehaklinik Königstuhl künftig mit Trinkwasser zu versorgen.

Es sind die Stadtwerke Heidelberg, die das neue Behältnis oberhalb der Höhensiedlung bauen. 200.000 Liter wird der Speicher fassen. Das Gebäude soll noch im Mai fertiggestellt werden. "Der Bau erhält zum Abschluss eine Holzfassade und wird sich dann optisch gut einfügen", so ein Rathaussprecher. Im Mai soll auch die Anlage um das Gebäude herum hergerichtet und bepflanzt werden, unter anderem mit Blumen.

Die Stadtwerke nutzen solche Hochbehältnisse, um höhere Lagen – die jedoch unterhalb des Behältnisses liegen – mithilfe der Schwerkraft mit Wasser zu versorgen. Eine Pumpstation ist dazu imstande, für zusätzlichen Druck in der Leitung zu sorgen, sodass auch eine Weiterförderung des Wassers in Richtung Königstuhl möglich ist. Bei dem Neubau im Rote-Suhl-Weg handelt es sich um einen von 34 Hochbehältern auf Heidelberger Gemarkung; weitere befinden sich zum Beispiel in Schlierbach, Ziegelhausen oder auch etwa in Handschuhsheim.

In den alten Wasserbehälter, der 1951 gebaut wurde, sollen Fledermäuse und Amphibien einziehen. Foto: Rothe

Der Neubau am Hang des Königstuhls sei aus technischen und baulichen Gründen notwendig geworden, erklärt eine Sprecherin der Stadtwerke. Doch obwohl die Stadtwerke an diesem Standort auch in der Vergangenheit schon einen Hochbehälter betrieben, setzte das Neubau-Vorhaben einiges an Bürokratie voraus. Weil sich die Baustelle in einem Landschaftsschutz- und FFH-Gebiet befindet – und damit in einem Gebiet, das besondere Lebensräume von Tieren und Pflanzen kennzeichnet – seien umfangreiche Voruntersuchungen nötig gewesen. "In Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Heidelberg wurden dazu in einem artenschutzrechtlichen Gutachten die Eingriffe in die Natur durch den Bau und mögliche Ausgleichsmaßnahmen bewertet", erklärt die Sprecherin.

Was heißt das konkret? Um den Eingriff zu kompensieren, wurden in der Baugenehmigung gleich mehrere Maßnahmen festgeschrieben. Dazu gehört, dass der alte Wasserbehälter, der neben dem Neubau steht und der schon länger nicht mehr in Betrieb ist, als Fledermausquartier hergerichtet wird. Die Türen des stillgelegten Wasserbehälters sollen demnächst mit Einschnitten und Löchern versehen werden, sodass Fledermäuse und auch Amphibien wie etwa Frösche, Kröten, Molche und Feuersalamander frei ein- und ausgehen können. Dann werden die Tiere das Gebäude von allein besiedeln – davon jedenfalls geht die Stadtverwaltung aus. Außerdem wollen die Stadtwerke für die Aussaat von Pflanzen sorgen, die bei Insekten, darunter Schmetterlingen, hoch im Kurs stehen.

Ursprünglich sollte das neue Wasserbehältnis ab Herbst einsatzfähig ein. Ob der Termin eingehalten werden kann, ist jedoch fraglich. Denn wie derzeit auch bei anderen Bauvorhaben, mangelt es auch hier an Materialien. Kritisch bei diesem Projekt im Bereich der Wasserversorgung: die Fertigstellung von Kabelanlagen. "Wir liegen gut im Zeitplan", erklärt die Sprecherin der Stadtwerke. Dennoch könne sie aufgrund von Lieferengpässen nicht sagen, wann der Hochbehälter fertig ist.