Heidelberg. (rl/rok/mare) Tausende Besucher in der Altstadt, dutzende Flohmarkt- und Essensstände, viel Musik und ein großes Feuerwerk am Samstagabend. Der 50. Heidelberger Herbst war ein würdiges Jubiläum. Spätestens ab dem Theaterplatz ging es in der Altstadt vor lauter Menschen nur noch langsam vorwärts.

Gegen 22.30 Uhr wurde am Samstagabend die Polizeidichte auf dem Karlsplatz unvermittelt größer. Anlass aber waren weder Streitigkeiten noch Unfälle, sondern die Beamten wollten das Jubiläums-Feuerwerk anschauen. Und das konnte man von dort aus am besten sehen.

50. Heidelberger Herbst - Die Fotogalerie









































































Ansonsten war es insgesamt eher ruhig, was angesichts der Menschenmasse eine erfreuliche Tatsache ist. Schließlich kommen einige tausend Menschen auf engstem Raum zusammen, es geht zuweilen nur mit ungewolltem Körperkontakt voran, und manche Zeitgenossen kommen offenbar mit dem konsumierten Alkohol nicht recht klar. Aber rund um Marktplatz und Karlsplatz, wo sich am späten Samstagabend Tausende aufhielten, um das Feuerwerk zu erleben, blieb es friedlich.

Auf RNZ-Anfrage meldete die Polizei am Sonntag: Keine besonderen Vorkommnisse. Nur drei Körperverletzungsdelikte und eine Sachbeschädigung hätten die Kollegen während des gesamten Samstags festgestellt, erklärte ein Polizeisprecher – und das bei einer geschätzten Besucherzahl von insgesamt gut 160.000, wie der Sprecher angab. Da sei die Anzahl der von den Beamten erfassten Delikte doch wirklich "marginal".

Tatsächlich war die Stimmung auf dem "Herbst" durchweg sehr gut. Die Tradition, dass man sich beim größten Stadtfest des Jahres mit Freunden trifft oder gleich zusammen anreist, sorgt ebenfalls dafür, dass der Stimmungspegel auf solidem Niveau bleibt. Dass viele mit einem klaren Ziel kommen, nämlich Musik hören, Futtern oder Flohmärkte abklappern, macht es zudem einfacher.

Sitzgelegenheiten sind freilich Raritäten auf dem "Herbst". Auf dem Kornmarkt meinten es die Veranstalter noch relativ gut mit den Besuchern. Hier konnte man sich zum Musikhören, Essen und Trinken mal setzen, was vor allem das Essen unfallfreier gestaltete. Aber prinzipiell gehörte auch dieser "Herbst" den Menschen mit Stehvermögen: Man stand vor den Bierständen, Flohmarktständen, vor den Bühnen und schließlich an den Haltestellen.

Der erwartete Ansturm auf die öffentlichen Verkehrsmittel blieb trotzdem aus. Bei der Alten Brücke, am Marstall und an der Stadthalle ließen sich die Busse sowohl bei der Anfahrt, als auch bei "Herbst"-Schluss um 23 Uhr komfortabel nutzen. Die Busse waren voll, aber nicht proppenvoll. Auf dem Bismarckplatz herrschte auch zu später Stunde lebhaftes Treiben. Busse und Bahnen waren gut frequentiert. Der Tipp, zum Beispiel den Kirchheimer Messplatz als Parkplatz zu nutzen und mit der Bahn in die Innenstadt zu fahren, war hilfreich, blieb aber eher ungehört. Die Autos, die dort parkten, ließen sich an ein paar Händen abzählen. Die meisten reisten komplett mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Den größten Andrang gab es beim Konzert von Toni L. auf dem Karlsplatz. Mit ihm auf der Bühne standen Torch, Cora. E, MC Rene, die Stieber Twins und Mal Élevé von Irie Révoltés. Als "Wir waren mal Stars" auf der Bühne angestimmt wurde, gab es kein Halten mehr.

Zum Abschluss kamen dann sogar die Mütter der Heidelberger Hip-Hop-Größen bei der "Party 84" mit auf die Bühne. Danach gab es den Countdown zum großen Herbst-Jubiläumsfeuerwerk. Später wurde dann noch im Karlstorbahnhof weiter gefeiert.

Das Toni L. Geburtstagskonzert - Die Fotogalerie