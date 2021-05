Heidelberg. (pol/mare) Es war relativ in ruhig in Heidelberg in der Nacht zu Samstag. Die Polizei hat konsequent das Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese und das Treiben in der Altstadt überwacht, wie die Beamten mitteilen.

Nach den Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese am Pfingstwochenende gilt seit Donnerstag ein nächtliches Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese. Um dieses zu überwachen, war in der Nacht auf Samstag die Polizei mit einem Großaufgebot unterwegs.

Begünstigt durch die gute Witterung und den steigenden Temperaturen waren bereits am Freitagnachmittag viele Leute in der Fußgängerzone unterwegs. In den frühen Abendstunden hielten sich rund 350 Personen auf der Neckarwiese auf. Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt ausgelassen und friedlich.

Kurz vor Beginn des Aufenthaltsverbots wiesen die Polizisten die verbliebenen Besucher der Neckarwiese und der Kastanienallee auf dieses hin. Die Besucher zeigten sich überwiegend verständnisvoll, sodass sich die Neckarwiese zügig leerte.

Bei anschließenden Überwachungsmaßnahmen vornehmlich in der Heidelberger Altstadt und in Neuenheim zeigte sich, das vor allem in der Unteren Straße noch viel los war. Die Gaststätten schlossen pünktlich. Besonderheiten ergaben sich hierbei nicht.

Ab Mitternacht meldeten Anwohner im Bereich des Philosophenwegs mehrere Gruppen mit rund 20 bis 30 Personen. Als sie die Polizisten bemerkten, flüchteten diese allerdings in Richtung des angrenzenden Waldes.

Um 0 Uhr kamen am Bismarckplatz etliche betrunkene und streitsuchende Jugendliche und junger Heranwachsende zusammen. Die Stimmung war aufgeheizt und aggressiv. Es kam zu mehreren Auseinandersetzungen und insgesamt drei Keilereien zwischen einzelnen Personen.

An einer zur Sofienstraße gerichteten Gebäudefassade entstand zudem Sachschaden. Hier wurde mit einem unbekannten Gegenstand das Schaufenster eines Einkaufsgeschäfts beschädigt. Im Rahmen der Fahndung wurden die mutmaßlichen Täter gestellt, gegen die nun ermittelt wird. Der Bismarckplatz wurde mit starken Kräften der Polizei kontrolliert und überwacht. Viele Leute erhielten Platzverweise, sodass sich schließlich auch der Bismarckplatz in den frühen Morgenstunden leerte.

Gegen 1 Uhr beschädigte eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender in der Bergheimer Straße insgesamt fünf Fahrzeuge, indem sie Spiegel abtraten oder den Lack zerkratzen. Gegen sie wird nun ebenfalls ermittelt.

Neben den allgemeinen Überwachungsmaßnahmen legte die Polizei ein besonderes Augenmerk auch auf Ruhestörungen und Lärmbelästigungen durch Poser und aufheulende Fahrzeugmotoren vor allem im angrenzenden Bereich der Neckarwiese. Nachdem sich ab 21.20 Uhr die Anzahl an hochmotorisierten Fahrzeugen im Bereich der Uferstraße langsam erhöhte, wurde diese nach Rücksprache mit der Stadt kurzfristig für etwa eine Stunde für den allgemeinen Verkehr gesperrt.

Gegen 23.50 Uhr gab es ebenfalls am Bismarckplatz einen Korso mit rund 30 hochmotorisierten Fahrzeugen, den die Polizei stoppte. Alle Fahrzeugführer wurden kontrolliert und erhielten umgehend einen Platzverweis für das gesamte Stadtgebiet Heidelberg. Zu weiteren Zwischenfällen kam es an dem Abend nicht mehr.

Die Bilanz des Einsatzes: Über 160 kontrollierte Personen und rund 50 Fahrzeuge. 106 Personen wurde noch in der Nacht ein Platzverweis für Heidelberg erteilt. Neben drei Körperverletzungsdelikten, der Sachbeschädigung an der Schaufensterscheibe sowie den fünf Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, wurde auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt, da eine Person ein Messer dabei hatte. Zwei weitere Strafanzeigen werden wegen Beleidigung gegen Polizeibeamte gefertigt. In vier Fällen wurden Fahrzeugführer wegen unnötiger Lärmbelästigung angezeigt. Drei Mal wurde festgestellt, dass die Betriebserlaubnis bereits erloschen ist, weshalb ebenfalls eine Anzeige vorgelegt wird. Während in fünf Fällen ein Mängelbericht ausgestellt wurde, wurde der Betrieb eines Fahrzeugs in einem speziellen Fall gänzlich untersagt. Eine weitere Person wird zudem wegen Urinierens in der Öffentlichkeit angezeigt.

Die Polizei wird auch in der Nacht zu Sonntag das Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese überwachen.