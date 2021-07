Vor über 1000 Menschen wurde am Freitagabend die Bühne im Tiergartenbad mit einem Konzert der Freddy-Wonder-Combo eröffnet. Beim Gratis-Festival „Lust4Live“ gibt es noch bis zum 18. Juli Musik, Theater, Poetry Slam und vieles mehr auf zwei festen Bühnen – und am Kultur-Truck, der durch die Stadtteile tourt. Foto: Rothe

Von Arnd Janssen

Heidelberg. Nach nur rund vier Wochen Vorbereitung war es am Freitagabend so weit: Das größte Gratis-Festival, das die Stadt je gesehen hat, hat begonnen. Während am Universitätsplatz die Heidelberger Sinfoniker den Kultursommer mit Musik von Haydn und Mozart vor 300 fest platzierten Zuhörern einläuteten, ging es an der Bühne im Tiergartenbad ausgelassener zu: Dort heizte die Freddy Wonder Combo über 1000 Feierwütigen ein. Tanzen war ausdrücklich erlaubt – und das ließen sich viele nicht zwei Mal sagen.

Am Samstag dagegen startete "Lust4Live" mit eher bescheidenem Andrang. Zur DJ-Session am frühen Nachmittag im Tiergartenbad kam fast niemand, und auch der Stopp des Kultur-Trucks im Pfaffengrund zog zunächst keine Massen an. Ebenso blieben bei der Märchenstunde mit Märchenmuhme Hannah Ehleben und Andreas Rathgeber um 15 Uhr auf dem Uniplatz blieben viele Stühle leer – trotz sommerlichen Wetters.

Im Tiergartenbad füllte sich das Festivalgelände aber beim "Word Up"-Poetry Slam. Ob auf Decken, Klappstühlen oder direkt auf dem Gras: Entspannt lauschten viele junge Leute, aber auch Familien, den Slam-Poeten. Manche Festivalgäste waren so entspannt, dass sie sich hinlegten und mit geschlossenen Augen zuhörten.

Am Abend wurde es dann noch etwas voller vor Tiergartenbad-Bühne – kein Wunder, Rap-Urgestein Toni L. trat auf. Mit der Funkband "The Outta Space Crew" feuerte er Songs von seinem Album "Funkanimal" ab. Was der Musiker beim ersten Konzert nach langer Abstinenz dachte, erklärte er so: "Man kannte das gar nicht mehr, vor so vielen Leuten zu stehen." Etwa 400 strömten zum Auftritt von Toni Landomini – so sein bürgerlicher Name.

"Ich bin wegen Toni hier, gehe immer zu seinen Auftritten, wenn er in Heidelberg was macht", sagt der Student Robert Scholz, der einen Kumpel "mitgeschleppt" hatte. Viele der Besucher haben spontan über die Zeitung vom Konzert erfahren und sich noch schnell eines der kostenlosen Tickets gesichert. Die Stimmung ist gelöst, die Sehnsucht der Menschen nach Unterhaltung spürbar. Toni L. ist der richtige Entertainer, lädt zum mitmachen ein und "will eure Hände sehen, Heidelberg!". Mit der "Outta Space Crew" werden bekannte Funktitel des 2007er Albums "Funkanimal" gespielt. Pop, Rock und lateinamerikanische Klänge werden immer wieder in den eingängig-rhythmischen Funk eingestreut. Der markante Rap-Flow von Toni L. wird von der Klangwucht des DJs und der Band samt Posaune und Saxofon trefflich unterstützt.

Ein denkwürdiger Moment tritt ein, als Toni L. der am selben Tag verstorbenen Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano gedenkt. Mit einfühlsamen Zeilen gegen Extremismus und Ausgrenzung, die er in Poetry-Slam-Manier vorträgt, huldigt er Bejarano, die sich zeitlebens gegen das Vergessen und das Erstarken des rechten politischen Randes einsetzte.

Am Heidelberger Juli-Himmel braut sich gegen Mitte des Konzerts ein Unwetter zusammen. Doch Toni hält die Menge bei Laune. Einige Gäste dürfen ein kurzes Duett mit dem Rapper singen, darunter lokale Künstler wie "Puls MC". Den Menschen gefällt es, da wird auch hin und wieder die lästige Maskenpflicht beim Stehen und Umherlaufen ignoriert. Toni muss wiederholt darauf hinweisen, dass die Pflicht eingehalten werden sollte, vor allem, wenn auch andere Künstler noch unter ähnlich gelockerten Bedingungen spielen dürfen sollen. Der Mannheimer Student Jonas ist beeindruckt von der Präsenz der Künstler. "Die geben sich Mühe, das sind Leute, die Bock haben Musik zu machen." Und seine Freundin Marie resümiert: "Megageil!"

Höhepunkt des Abends ist der Auftritt eines Überraschungsgastes: "Torch", damals auch Mitglied bei der Heidelberger Hip-Hop-Gruppe Advanced Chemistry, ließ sich die Chance nicht nehmen, mit seinem alten Freund endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen. Natürlich spielen sie den Hit "Wir waren mal Stars" – und die Fanbase schreit jede Zeile mit. Mittlerweile bricht der Starkregen schon mit aller Macht übers Konzertgelände weg. Manche suchen Schutz unter Regenschirmen oder einer großen Eiche, aber die meisten trotzen dem Regen mit Lebensfreude.

Auch viele junge Leute sind zum Konzert gekommen, eine Gruppe vom Haus der Jugend etwa tanzt am Samstagabend besonders begeistert. "Das war generationsübergreifende Unterhaltung", ruft die 20-jährige Paula. "Es war Bombe", findet der 17-jährige Nils, der in der Menge spontan eine Breakdance-Einlage zeigt. Und Elina (19), die mit ihrer Gruppe das Festival schon seit Freitag genießt, lobt: "Es war voll gut strukturiert und organisiert."

Auch wenn die Menge sich nach Einsatz des Wolkenbruchs etwas dezimiert, der harte Kern tanzt im Regen weiter und wird von Toni L. mit einer Zugabe belohnt – eben so, wie es bei ganz normalen Festivalsommern auch der Fall ist.