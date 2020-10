Wie eine große Familie: Viele der Bewohnerinnen und Bewohner im Mehrgenerationenhaus in der Richard-Wagner-Straße in Handschuhsheim leben schon seit zehn Jahren hier. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg-Handschuhsheim. Im Keller auf Polsterkissen herumtoben – das machen die Kinder im Mehrgenerationenhaus Handschuhsheim besonders gern. Dort haben sie viele, aber nicht alle Freiheiten. Fußballspielen oder Bobby-Car-Fahren im Garten sind nicht erlaubt, von 13 bis 15 Uhr ist die Mittagsruhe einzuhalten. Das klingt jetzt fast schon ein bisschen spießig.

Und doch ist das Haus in der Richard-Wagner-Straße, das 2010 als erstes seiner Art in Heidelberg bezugsfertig war, ein Erfolgsmodell. Die Projektgruppe "Prisma" im Verein "Oase" verfolgte die Idee vom etwas anderen Zuhause schon seit Jahren und fand für die Umsetzung mit einer Wohnungsbaugesellschaft in Stuttgart den richtigen Partner. Im Juli hätte die Hausgemeinschaft im Beisein des Oberbürgermeisters gern ihr Zehnjähriges gefeiert, das wie so vieles "wegen Corona" ins Wasser fiel.

Grund genug, vor Ort vorbeizuschauen und festzustellen: Viele von jenen, die vor zehn Jahren im Mehrgenerationenhaus eingezogen sind, wohnen immer noch dort. Zum Beispiel die ehemalige Schauspielerin und Tänzerin Helga Karola Wolf, die in einem RNZ-Bericht aus dem Jahr 2017 bekundete: "Wir leben hier wie in einer Großfamilie und das finde ich gut." Das kann sie nun nochmals bestätigen, Renate Henkel – ebenfalls "Langzeitbewohnerin" – sieht es ähnlich.

Es ist ein sonniger Nachmittag, als im Gemeinschaftsraum Kaffee und Kuchen bereit stehen. Was für schöne Feste hat es hier schon gegeben, einschließlich Silversterparty mit "Schrottwichteln". Zum Gemeinschaftsraum gehören eine Küchenzeile und eine Schrankwand mit vielen Büchern. Wer was Lesenswertes rein stellen möchte, kann das jederzeit tun. Interessierte treffen sich vor Ort außerdem zum Yoga, zum Ganzkörpertraining "Pilates", zum Nähen oder zum Kochen.

Die internen Angebote aus der Hausgemeinschaft sind vielfältig. Neu zugezogen: Die Theaterpädagogin Nelly Noack, die Cello spielt. Gut möglich, dass sie mal ein Hauskonzert geben wird. Im Gemeinschaftsraum steht überdies ein Klavier, das immer mal wieder zum Einsatz kommt. Der Artist und Zirkuspädagoge Peter Böhme nutzt den Raum sogar für sein Training.

Richtig klasse finden die Kinder auch die Kletterwand an einer Fassade im Hof. Auch die Verwaltungsangestellte Claudia Hollinger und ehemalige Stadträtin von Bündnis 90/Die Grünen fühlt sich mit ihrer Familie im Mehrgenerationenhaus sehr wohl. Einmal im Monat ist "Sitzung" im Gemeinschaftsraum, bei der alle aus der Hausgemeinschaft ihre Anliegen persönlich vorbringen können. Ansonsten ist die Gemeinschaft per Mail miteinander vernetzt. Oder man trifft sich auf dem Weg zu den Mülltonnen. Der kann laut Claudia Hollinger schon mal länger dauern, weil es immer was zu erzählen gibt. Damit nochmals zu den rund 20 Kindern, die neben 36 Erwachsenen im Mehrgenerationenhaus leben: Wenn die mal was anstellen, kommt es innerhalb der "Großfamilie" leider ganz schnell raus.