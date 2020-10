Sarah Hinney

Heidelberg. Die Atmosphäre ist zweifellos eine ganz besondere. Wenn sich die Dunkelheit über den Zoo legt und bunte Lichter zum Eingang weisen, wenn sich im Teich – der tagsüber vor allem die Kinder zum Entenfüttern und Bestaunen der Flamingos anlockt – Mond und bunte Lampions spiegeln, wenn nur hier und da ein Rascheln auf die Tiere hinweist, dann erleben Besucherinnen und Besucher den Tierpark auf eine ganz andere Weise.

Der Aufwand, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in diesem Jahr wieder mit der Aktion Zoo-Leuchten betreiben, ist enorm. Von Donnerstag bis Sonntag verlängert der Zoo seine Öffnungszeiten und öffnet kurz nach dem ursprünglichen Zooschluss erneut bis 22 Uhr seine Pforten – bis zum 29. November. Im vergangenen Jahr hatte der Zoo erstmals große Teile des insgesamt über zehn Hektar großen Geländes für den abendlichen Besuch illuminiert. Ein buntes Blumenmeer leuchtet auf der Wiese direkt neben dem Affenhaus, der Laubengang, der vom Teich kommend in Richtung Raubtierhaus führt, ist mit dutzenden Lampions bestückt, dazwischen hängen beleuchtete Bienen – liebevoll aus Kaffeebechern von Hand gefertigt.

Foto: Alfred Gerold

Am vergangenen Samstag waren viele Familien mit Kindern vor Ort. Vor allem die Kleineren schwankten an einigen Stellen zwischen Faszination und ein wenig Ängstlichkeit. Denn im Mittelpunkt stehen natürlich die beleuchteten Tiere und so ein riesiger Tiger, der sich in stockfinsterer Nacht scheinbar geradewegs aus dem Gebüsch anpirscht, hat schon etwas Unheimliches. Auch die gewaltigen grünen Grillen, die Besucherinnen und Besucher direkt hinter dem Eingang auf der großen Wiese empfangen, sehen in der Finsternis recht gruselig aus. Gut, dass die Zebras dahinter so freundlich schauen.

Es gibt viele Details auf dem Rundweg zu entdecken. Lebendige Tiere wird man im Dunkeln aber kaum sehen – und wenn, dann nur schemenhaft. Ein besonderer Service sind dafür die zwei halbstündigen Touren, die Zoomitarbeiter jeden Abend anbieten und am Samstagabend hielt Zoodirektor Klaus Wünnemann beispielsweise einen sowohl für Kinder auch als Erwachsene fesselnden halbstündigen Vortrag in der Explo-Halle. Auch das ist Teil des Zoo-Leuchten-Angebots.

Der Bär sieht niedlich aus. Foto: Alfred Gerold

Es empfiehlt sich allerdings, dies vorab online zu buchen – aus zweierlei Gründen. Einerseits kosten die Tickets an der Abendkasse deutlich mehr, andererseits ist die Anzahl für die Zuhörer in der Explo-Halle begrenzt. Gleiches gilt für die Führungen. Bedauerlich ist, dass sich bei der Online-Buchung nur eins von beidem reservieren lässt – also Führung oder Vortrag. Und letztlich zeigte die Erfahrung am vergangenen Samstagabend, dass trotz zahlreicher Besucher der abendliche Vortrag nur wenig Interesse weckte, auch wenn Wünnemann selbst am Ende noch kräftig die Werbetrommel dafür rührte, erneut vorbeizuschauen, da das Angebot täglich wechsle.

Info: Tickets gibt es online unter www.shop.zoo-heidelberg.de