Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde beschlossen. Doch noch immer kehrt keine Ruhe ein in die Diskussion um die Bauvorhaben im Schloß-Wolfsbrunnenweg 16 und 18. Das Gebäude Nummer 16 soll abgerissen werden. 14 Meter von der Straße nach hinten abgerückt soll ein neues Bauwerk mit Satteldach und Dachgauben entstehen, mit Platz für fünf Wohnungen und eine Tiefgarage. Direkt daneben, auf dem Grundstück mit der Nummer 18, wurde bereits eine Baugrube ausgehoben. Dort entsteht ein Terrassenanbau mit großzügigen Lofts, einer Gewerbeeinheit und elf Auto-Stellplätzen. Manche Heidelberger kritisieren die Pläne, weil die geplanten Neubauten in direkter Sichtachse zum Schloss sich nicht in die Nachbarschaft einfügten.

Von der Aufstellung des Bebauungsplans sind mehrere Grundstücke am Schloß-Wolfsbrunnenweg auf 14,7 Hektar Fläche betroffen, etwa jene vom Schloß-Wolfsbrunnenweg 6 bis zur Nummer 22 und bis zum Elisabethenweg 1. Eine Veränderungssperre schützt den Bereich so lange, bis der Bebauungsplan gültig ist. Ein Bebauungsplan ist ein Instrument zur räumlichen Planung. Im Bebauungsplan legt eine Gemeinde die zugelassenen, städtebaulich relevanten Nutzungen auf einem Grundstück fest. Laut Stadt haben die beiden Bauvorhaben am Schloß-Wolfsbrunnenweg 16 und 18 gezeigt, dass bei den Villenanlagen oberhalb des Schlosses ein Bauwille bestehe und städtebaulich relevante Veränderungen nicht auszuschließen seien. "Um diese Veränderungen gemäß dem Grundsatz der städtebaulichen Ordnung steuern zu können, soll mit dem Bebauungsplan ,Villenanlagen oberhalb des Schlosses' für den bislang unbeplanten Bereich zwischen den angrenzenden rechtskräftigen Bebauungsplänen entsprechendes Planungsrecht geschaffen werden", heißt es aus dem Rathaus.

Auch der Naturschutzbund (Nabu) meldet sich jetzt zu dem Thema zu Wort – mit einem weitreichenden Verdacht. Die Baustellen auf den betroffenen Grundstücken könnten dafür verantwortlich sein, dass zig Amphibien in den Teichen des Schlossgartens verendet sind. Zahlreiche Bergmolche und Feuersalamander etwa haben die Naturschützer des Nabu in den letzten Monaten in den Becken beim "Vater Rhein" gefunden und geborgen. Beide Arten sind "besonders geschützt" gemäß Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung. Zudem sind noch weitere Arten von Amphibien betroffen – nämlich Erdkröten und Grasfrösche.

Die Vermutung: Über die Baustelle am Schloß-Wolfsbrunnenweg 18 soll Spritzbeton in die Quellen am Schlosshang und so in die Becken geraten sein. Das habe den PH-Wert des Wassers dort massiv verschlechtert und so zum Tod der Amphibien geführt. "Wir haben die PH-Werte in den Teichen mit herkömmlichem Wasseranalysemittel gemessen", berichte Andreas Kellner vom Nabu-Vorstand. Die Werte liegen deutlich über dem neutralen Wert 7 – nämlich bei über 9. Werte zwischen 7,5 bis 14 sind alkalisch beziehungsweise basisch. In Wässern mit solchen Werten könnten Amphibien nicht überleben, so Kellner.

Einige der toten Tiere aus den Schlossteichen habe man zur Untersuchung an verschiedene Institute und Universitäten geschickt. Das Ergebnis: "Eine Immunschwächung und stressbedingte Ursachen, die eine solche Infektion ermöglichen", so Kellner. Das sei auf die zu hohen PH-Werte zurückzuführen. Nur dank der Unterstützung der Schlossverwaltung, sagt Kellner, sei es gelungen, viele Tiere noch zu retten. Denn die leite regelmäßig neutrales Leitungswasser in die Teiche ein.

Per Brief wandte sich der Nabu deshalb an alle Gemeinderatsfraktionen sowie ans städtische Umweltamt. Das gab ein hydrogeologisches Gutachten in Auftrag, um zu überprüfen, ob tatsächlich eine Verunreinigung der Quellen von der Baustelle ausgeht. "Laut Prüfingenieur muss geklärt werden, ob das Hangwasser in die Kanalisation in der Straße eingeleitet werden darf, oder ob das Wasser auf dem Grundstück durch Sickergruben so weit wie möglich in den unterhalb des Bauvorhabens gelegenen Hang abgeleitet werden muss", erklärt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage.

Bis das geklärt ist, das bestätigt die Stadt, ruht die Baustelle. Der Bau am Schloß-Wolfsbrunnenweg 18 wurde am 8. April von der Stadt eingestellt. Es habe Abweichungen von der Baugenehmigung gegeben. Genauer: "Der Verbau der ausgehobenen Baugrube wurde nicht entsprechend den Vorgaben des Prüfstatikers ausgeführt", erklärt die Stadtsprecherin. Vom aufzustellenden Bebauungsplan wird das Vorhaben aber nicht tangiert: Es ist bestandskräftig genehmigt. Bei der Nummer 16 wurde unterdessen noch immer keine Baufreigabe erteilt. Es gilt aber weiterhin, dass dieses Bauvorhaben vom neu aufzustellenden Bebauungsplan ausgenommen werden soll. Die Stadtsprecherin erklärt, weshalb: "Das Vorhaben Schloß-Wolfsbrunnenweg 16 wurde mehrfach und intensiv im Gestaltungsbeirat behandelt. Bei Umsetzung der Empfehlungen des Gestaltungsbeirats ist die Stadtbildverträglichkeit sichergestellt. Deshalb kann eine Ausnahme von der Veränderungssperre für das Vorhaben vorgesehen werden. Der Bauherr hat sich auf die Beratung durch den Gestaltungsbeirat freiwillig eingelassen und sollte jetzt keinen unangemessenen Nachteil dadurch erleiden, dass der Gemeinderat nun das Mittel der Bauleitplanung ergriffen hat. Dies ist eine Frage des fairen Umgangs mit dem Bauherrn."