Anette und Klaus Scheurich im Arbeits- und Schneideraum ihres ehemaligen Wohnhauses in der Handschuhsheimer Landstraße. Inzwischen leben sie in der Altstadt. Das Haus in Handschuhsheim dient als großes Büro – und als Archiv für tausende Stunden Film. Foto: Hentschel

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Im Keller eines Hinterhauses in der Handschuhsheimer Landstraße leuchten und blinken Lichter an einem Serverschrank, die Lüftung brummt. Ein paar Schritte weiter ein Arbeitsplatz mit mehreren Bildschirmen, im nächsten Raum noch einer. Hier – und in den Räumen im Obergeschoss – ist die Zentrale der Marco Polo Film AG. Hier entstehen aus dem gedrehten Rohmaterial die Naturfilme, die Annette und Klaus Scheurich seit über 35 Jahren produzieren.

Auch mit Ende 60 denkt das Ehepaar nicht ans Aufhören. Gerade sind sie aus Kreta zurückgekommen, jetzt schneiden sie das Material für einen Film über das Leben am Strand – aus Sicht der Tiere und Pflanzen, die dort leben. 40 Tage waren sie auf der Insel, rund 30 Stunden Material haben sie mitgebracht, am Ende wird ein 45-Minuten-Film daraus werden. "Am Strand war nicht viel los, das war gut für die Dreharbeiten", erzählt Annette Scheurich – die Corona-Pandemie wirkt sich weiterhin auf den Tourismus aus. Sie und ihr Mann sind froh, dass sie nun wieder reisen können, denn Dreharbeiten in fernen Ländern gehören normalerweise zu ihrem Alltag.

Im vergangenen Jahr war das anders, mit dem Lockdown fiel dieser Teil der "Geschäftsgrundlage" für die Scheurichs weg. Doch sie hatten Glück: 2019 hatten sie Material über oberitalienische Seen abgedreht und konnten sich im Lockdown an die weitere Produktion der fünfteiligen Reihe machen. "Ohne dieses Projekt hätte Corona uns gekillt", sagt Annette Scheurich.

Ein weiterer Vorteil ist das umfassende Archiv von Marco Polo Film. "Wir haben schon im Jahr 2000 begonnen, in HD-Qualität zu filmen, was damals noch lange nicht der Standard war. Darum haben wir viel Material, das wir auch heute noch nutzen können", erklärt Klaus Scheurich. So konnten sie im Corona-Jahr 2020 zum Beispiel einen Film für Arte machen. Wenn überhaupt gedreht wurde, dann in Deutschland. "Wir hatten keine großen Beschränkungen, wir brauchen zum Drehen nicht viel. Wir waren zu zweit unterwegs, und manchmal haben wir im Auto übernachtet, weil alle Hotels geschlossen waren", berichtet Annette Scheurich.

Eine Drehreise nach Bhutan hingegen mussten sie absagen. Sie warten immer noch auf die Rückerstattung des Geldes für die Flüge, mehrere Tausend Euro. Das könnte noch schwierig werden, denn die Fluglinie ist insolvent.

Annette Scheurich findet sogar ein bisschen Gutes am erzwungenen Zu-Hause-Bleiben: "Wir sind sonst so viel unterwegs, auch bei internationalen Filmfestivals oder Konferenzen. Da waren wir fast froh, dass das alles ausgefallen ist." Dafür haben sie das Haus in Handschuhsheim umgebaut und die IT-Infrastruktur erneuert. Fast 30 Jahre haben die Scheurichs dort gelebt, seit einiger Zeit ist es "nur" noch der Arbeitsplatz für sie, ihre fünf Festangestellten und die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für einzelne Projekte dazukommen. Das Ehepaar wohnt nun in der Altstadt.

Die sichere Lagerung der digitalen Filme ist wichtig: Rund 1,5 Petabyte an Daten – das sind 1,5 Millionen Gigabyte – liegen auf einem Server und sind noch einmal gesichert auf einzelnen Festplatten oder ganzen Verbünden von Speichern. Dann sind da noch die rund sechs Tonnen analoge Filmrollen, die ebenfalls in einem Keller gestapelt sind – und 40.000 Dias. So lange kann kein Lockdown sein, um das alles zu sichten und auszusortieren.

Oben in der ehemaligen Essküche hängen Urkunden an der Wand. Rund 50 Preise haben die Scheurichs bisher für ihre Produktionen gewonnen. Aktuell sind sie mit drei Filmen beim "Natur-Vision"-Festival in Ludwigsburg nominiert, das am 14. Juli beginnt. "Wir freuen uns jedes Mal wieder, wenn wir in einem Wettbewerb dabei sind. Wir haben ja viel Herzblut in die Produktionen gesteckt", sagt Annette Scheurich.

Nominiert sind zwei ältere Filme und das "Festmahl der Tiere" von 2020. Darin dokumentieren die Scheurichs, was mit Tieren geschieht, die im Wald sterben. Dafür filmte Klaus Scheurich zum Beispiel einen Hirsch, der schon einige Zeit im Wald lag und gerade vielen anderen Lebewesen ein Festmahl war. "Ich lag auf dem Bauch und musste natürlich nah ran – da war es unvermeidlich, dass einige der Tierchen auch auf mich überwechselten", berichtet er – eine Erfahrung der etwas extremeren Art in seinem bewegten Filmerleben.

Denn während sich Annette Scheurich vornehmlich um Drehbücher, Regie, Produktion und die Vertragsverhandlungen mit den Fernsehsendern kümmert, ist Klaus bei Marco Polo Film der "Herr der Bilder". Er stapfte mit Kamera-Ausrüstung durch die Flüsse Alaskas auf der Suche nach Grizzlybären, jeden Tag bis zu 20 Kilometer. Er verbrachte neun Monate in Westafrika, um Zwergflusspferde zu filmen. "Und nach sechs Monaten hatten wir gerade mal drei gesehen, aber noch keines gefilmt." Er flog für Regie-Legende Werner Herzog mit einem Mini-Zeppelin über den Urwald von Guyana – eine Mammutproduktion, bei der 14 Crewmitglieder und 10,5 Tonnen Ausrüstung in den Dschungel geschafft wurden.

Das hält fit, und darum denken die Scheurichs – Klaus ist 69 Jahre alt, Annette 67 – noch nicht ans Aufhören, auch wenn der Job anstrengend ist. "Viele Leute denken, dass wir das ganze Jahr Urlaub machen, aber das ist nicht so", erzählt Annette Scheurich. Ein typischer Arbeitstag – wie zuletzt auf Kreta – beginnt um halb sechs morgens mit Dreharbeiten. Frühstück um zehn, dann Daten sichern und sortieren. Am Nachmittag noch mal raus zum Drehen, anschließend die Nacharbeit. "Da fällt man nach dem Abendessen um zehn ins Bett."

Damit sie das noch lange machen können, treiben die beiden vier bis fünf Mal pro Woche Sport. Aktuell steht die Produktion der Strand-Dokumentation auf dem Arbeitsplan. Aber die Scheurichs haben schon das nächste Projekt in Planung und hoffen, dass sie einen Abnehmer finden und dann loslegen können. Weite Reisen in exotische Länder sind dafür nicht nötig: Es soll um den Kraichgau gehen.