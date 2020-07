Heidelberg. (jola) Einem 45-jährigen Mann wirft die Staatsanwaltschaft 99 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Seit Montag muss er sich vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Zum Schutz der drei Opfer wurde kurz nach dem Verhandlungsbeginn die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen Wiederholungstäter. Vor 22 Jahren stand er schon einmal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht.

Als der Mann 1998 zum ersten Mal verurteilt wird, sieht der Gutachter Rückfallgefahr. Das Gericht erließ damals neben der zweijährigen Bewährungsstrafe und einer Zahlung von 5000 Mark ein Betätigungsverbot: Die nächsten vier Jahre dürfe er nicht mit Kindern arbeiten. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil.

"Das Landgericht hat schon bei der Urteilsbegründung keinen Zweifel daran gelassen, dass dem gerichtlich verfügten Betätigungsverbot der nötige Respekt entgegenzubringen ist", hieß es dazu im April 1998 in der RNZ. Doch bereits 1999 begann der heute 45-Jährige mit der Gründung mehrerer Gesellschaften zur schulergänzenden Förderung in Heidelberg. In einem dieser Unternehmen sollen sich die nun angeklagten Taten zwischen 2015 und 2018 abgespielt haben: "Hierbei soll er insbesondere seine Autorität als Schulleiter, Lehrer und Mentor ausgenutzt haben", so das Landgericht in einer Pressemitteilung.

Verteidiger Steffen Lindberg hat am Montag eine Erklärung verlesen, "die sich zu den Vorwürfen positioniert", erklärte der Rechtsanwalt auf RNZ-Anfrage. "Mehr darf ich dazu unter Hinweis auf den Ausschluss der Öffentlichkeit nicht sagen."

Zwei der drei Nebenkläger wurden bereits vom Vorsitzenden Richter André Merz vernommen. "Es bleibt im zeitlichen Rahmen", erklärte Thomas Henn, Sprecher am Landgericht. Es sind noch drei weitere Verhandlungstermine angesetzt. Am Donnerstag, 6. August, soll das Urteil fallen.