Von Julia Schulte

Heidelberg. Eigentlich hätte sie auf der ganz großen Bühne stattfinden sollen: Die Uraufführung des Stücks "Zoom! Neues vom Berg" der Theater-AG der Waldparkschule auf dem Boxberg, präsentiert und unterstützt vom Jungen Theater Heidelberg. Ursprünglich war ein Bühnenstück im Bürgerhaus geplant, doch wegen der Pandemie ist letztlich ein Film aus dem Projekt entstanden, der bis Ende September auf der Website des Theaters Heidelberg abrufbar ist. Die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen, die an dem Stück mitgewirkt haben, konnten die Premiere am Mittwoch immerhin gemeinsam auf einer großen Leinwand anschauen. Dazu gab es Pizza, welche die beiden Theaterpädagoginnen Laura Holz und Nelly Sautter, die das Projekt leiteten, mitgebracht hatten.

Im Film geht es um eine Erkundung und Betrachtung der beiden Stadtteile Boxberg und Emmertsgrund. Es kommen Menschen zu Wort, die dort leben oder arbeiten. Die von den Schülern durchgeführten Interviews werden jedoch nicht einfach abgespielt, sondern im Stil einer TV-Show von den Schülern selbst wiedergegeben. Finn etwa verkörpert Oberbürgermeister Eckart Würzner und erklärt unter anderem, dass der Boxberg eine Seilbahn-Anbindung zur Altstadt bekommen soll. Die AG hatte den Oberbürgermeister zur Befragung tatsächlich im Rathaus treffen und ausfragen dürfen.

In nachgestellten Interviews, einem Quiz-Format, einer Sportshow und einer Tanzeinlage zum Emmertsgrund-Song des Rappers Kurdo erfahren die Zuschauer, was die Menschen auf dem Berg beschäftigt und welche Wünsche sie haben. AG-Leiterin Daniela Deseyve-Nohl erklärt, dass den Schülern viele Freiheiten gelassen worden seien und sie das Projekt selbst mitgestaltet hätten. Weil sich die Corona-Regeln ständig änderten, hätte auch die Planung immer wieder angepasst werden müssen. Für die Schüler war vor allem das Auswendiglernen der Texte schwer. "Ich hätte nie gedacht, dass ich den Text irgendwann beherrsche", sagt etwa Ramses, dem das Filmformat daher zugute kam: "Wenn man etwas falsch gesagt hat, gab es einfach einen Cut, und die Szene wurde noch mal gedreht." Auch Theo, Finn und Michael sind froh, dass man sich dank der Aufnahmen hin und wieder einen Patzer erlauben durfte. Jedoch sei der Dreh auch anstrengend gewesen, weil eben viele Szenen mehrfach aufgenommen werden mussten. Die Schüler sind nach der Filmaufführung zufrieden: "Es war schön und lustig." Allerdings sei es auch ein wenig unangenehm gewesen, sich selbst auf der Leinwand zu sehen. "Daran muss man sich erst gewöhnen." Holz und Sautter bedankten sich bei den Schülern für deren Engagement und die Disziplin.

Aufgrund der kurzfristigen Änderungen musste der Film an nur zwei Drehtagen aufgenommen werden. Die Theaterpädagoginnen sind sich aber einig: Es hat sich gelohnt. Zwar sei es schade um das Bühnenstück, jedoch sei auch das Filmformat passend, da ja eh eine TV-Show geplant war – also "eine gute Notlösung". Vor allem freuen sich die beiden, dass das Projekt nach so viel inhaltlicher Arbeit doch noch einen Abschluss finden konnte und die Kinder durch den Film tatsächlich etwas in der Hand haben.

Info: Der Film ist bis zum 30. September kostenlos auf der Internetseite des Theaters abrufbar – unter dem Link: www.theaterheidelberg.de/ ?video=zoom-neues-vom-berg.