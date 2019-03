Gut 700 Schüler demonstrierten am 22. Februar in der Heidelberger Innenstadt. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) An diesem Freitag, 15. März, gehen wieder Schüler auf der ganzen Welt auf die Straße, um sich für effektiveren Klimaschutz stark zu machen. Auch Jugendliche aus Heidelberg und Umgebung beteiligen sich in dieser Woche wieder am "Schulstreik": Ihre Demonstration startet um 11 Uhr am Marktplatz - nicht an der Stadtbücherei wie bislang. Weltweit nehmen vermutlich so viele Menschen teil wie noch nie.

Auch Eltern und Großeltern rufen in Heidelberg unter dem Motto "Behütet die Erde" wieder dazu auf, sich mit einer Kopfbedeckung in einem eigenen Block einzufinden. Am 22. Februar demonstrierten die Schüler im Rahmen von "Fridays for Future" zuletzt in Heidelberg. Damals nahmen über 700 Menschen teil.