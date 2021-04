Heidelberg. (RNZ) Schüler der HPC International School wollten Danke sagen und malten deshalb für ihre "Corona-Helden". Im Rahmen dieser Aktion entstand eine Broschüre, die nun an die Thoraxklinik, wo es auch eine Corona-Intensivstation gibt, übergeben wurde.

Madelief aus der fünften Klasse des bilingualen Gymnasiums des Heidelberger Privatschulzentrums hatte den Aufruf zu der Aktion gestartet: Malt und schreibt für unsere Corona-Helden. "Nach einem Jahr denken viele Menschen nicht mehr an die Belastung der Ärzte und Pfleger so wie am Anfang, da wollten wir was tun", so Madelief.

Die Resonanz war groß. Schüler verschiedener Klassenstufen haben sich beteiligt – auch Schüler des internationalen Zweiges, die gerade erst angefangen haben, Deutsch zu lernen. Ein buntes Dankeschön-Buch ist so entstanden, das nun an Ärzte und Pflegekräfte der Thoraxklinik übergeben wurde.