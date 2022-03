Heidelberg. (dns) Immer mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge kommen in Heidelberg an. Wie das Regierungspräsidium (RP) auf RNZ-Anfrage mitteilt, waren am Freitag 1075 Ukrainer im Ankunftszentrum für Geflüchtete im Patrick-Henry-Village (PHV) untergebracht. Die Zugangszahlen stiegen zuletzt täglich, alleine am Donnerstag kamen 169 Menschen aus dem Kriegsgebiet an. Insgesamt – mit den Asylsuchenden aus anderen Ländern – leben derzeit 2671 Menschen in der Einrichtung.

Erst letzte Woche hatte das Land die Kapazitäten in seinen Erstaufnahmeeinrichtungen erhöht – in PHV von 2000 auf 2800 Plätze. Doch auch die sind fast ausgereizt. Laut einer RP-Sprecherin ist die Lage aber überschaubar: Gebe es keine freien Plätze mehr, werde man die Menschen in anderen Erstaufnahmeeinrichtungen unterbringen oder früher auf die Städte und Kreise verteilen.

Eigentlich bleiben Ukrainer drei bis vier Wochen im Ankunftszentrum, werden dort registriert und erstversorgt. Danach sind die Kommunen für ihre Unterbringung zuständig – für die ersten wohl in spätestens zwei Wochen. Um sich auf die erwartbar vielen Menschen vorzubereiten, sucht die Stadt Heidelberg dringend Wohnraum: "Unsere derzeitigen Kapazitäten werden nicht ausreichen", appelliert OB Eckart Würzner an die Bürger. Wer langfristig eine Unterkunft – am besten abgeschlossene Wohneinheiten – anbieten kann, meldet sich unter Telefon 06221/58-37610 oder E-Mail an: fluechtlingsbeauftragter@heidelberg.de.