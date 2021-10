Von Anica Edinger

Heidelberg. Ab Montag ist es soweit: Wer dann nicht vollständig geimpft ist oder bereits mit dem Coronavirus infiziert war, muss für Corona-Schnelltests selbst zahlen. Der Bund übernimmt diese Kosten dann nicht mehr. Was bedeutet das für die Heidelberger Test-Infrastruktur? Wie teuer werden die Tests sein? Und was passiert, wenn – wie von der Landesregierung vorgesehen – Gastronomen ab Mitte Oktober die Wahl zwischen 2G und 3G gelassen wird? Eine Übersicht.

Was kosten die Tests ab Montag? Bei den beiden größten Heidelberger Betreibern von Schnelltest-Zentren, Aspilos und Q, muss man für einen Schnelltest ab Montag 15 Euro bezahlen. Bei Aspilos kann man die Tests noch günstiger haben, wenn man sich eine Zehner-Test-Karte zugelegt: Diese kostet 120 Euro – pro Test also zwölf Euro. Johannes Arndt, der die Q-Testzentren betreibt, will ein solches Rabattmodell auch anbieten. Wie genau das aussehen soll, war am Donnerstag aber noch nicht klar. PCR-Tests kosten bei Aspilos 89 Euro. Bei den Q-Testzentren werden laut Arndt ebenfalls ab kommender Woche PCR-Tests angeboten – auch für 89 Euro.

Müssen jetzt alle für Tests bezahlen? Nein, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können sich weiterhin kostenlos testen lassen, ebenso Schwangere, Stillende und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Weiter gratis bleiben die Tests auch für Studierende aus dem Ausland, die mit einem Impfstoff geimpft sind, der in der EU nicht zugelassen ist – etwa der chinesische Impfstoff Sinovac oder der russische Sputnik. Das alles kontrollieren und überprüfen zu müssen, sagt Aspilos-Geschäftsführer Lovis Stricker, "wird für die Teststellen sicher interessant".

Werden manche Testzentren ab Montag geschlossen? Ja, vorerst aber nur eines: das Q-Testzentrum an der Neckarwiese – "weil die Nachfrage dort stark nachgelassen hat", so Arndt. Ansonsten wollen Aspilos wie auch Q ihre Testkapazitäten vorerst aufrechterhalten. "Je nach Veranstaltung und Wetter kommen immer noch viele Menschen zum Testen", sagt Stricker. Als etwa Rap-Urgestein Torch am vergangenen Wochenende seinen 50. Geburtstag in Heidelberg mit einem Konzert auf dem Schloss feierte, habe sich das an den Teststationen durchaus niedergeschlagen. Ansonsten kämen auch viele Menschen zum Testen, die ein Reisezertifikat benötigten. Arndt berichtet, dass sich häufig auch Geimpfte testen ließen, die zum Beispiel ihr Impfzertifikat zu Hause vergessen haben. Dennoch bestätigen Arndt wie auch Stricker, dass die Nachfrage nach Tests rückläufig sei. Vorerst aber sehe man trotzdem noch keinen Grund, Stationen zu schließen.

Was passiert, wenn die 2G-Regel eingeführt wird? Die Landesregierung will Gastronomen in einer neuen Corona-Verordnung demnächst die Wahl lassen: Wenn sie sich dafür entscheiden, nur noch Geimpften oder Genesenen Zutritt zu gewähren (2G), könnten Maskenpflicht und Abstandsregeln im Restaurant fallen, bei 3G bleibt alles beim Alten. Wie viele Gastronomen sich für das 2G-Modell entscheiden, das sei schwer abzusehen, sagt Arndt. Gleiches gilt dafür, wie dann die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ausfalle. Deswegen müsse man einfach abwarten, was passiere – und im Zweifel Stationen schließen, wenn sich keiner mehr testen lassen wolle.

Wie sehen das die Gastronomen selbst? Suna Aslan, die drei Nomad-Cafés betreibt, will voraussichtlich beim 3G-Modell bleiben. Sie wolle Ungeimpfte nicht diskriminieren oder ausgrenzen. Das sieht auch Joachim von der Linde so, der im Stadtteil Neuenheim neben der Pizzeria Schulzi auch noch das Bräustadl, das River Café sowie die Bar Centrale betreibt. Allerdings möchte er erst die neue Corona-Verordnung abwarten, bevor er sich festlegt. Lisa Ziegler dagegen, Geschäftsführerin der Traube in Rohrbach, sagt: "Ich könnte mir vorstellen, dass wir 2G machen." Ziegler sieht aber auch das Problem, dass Restaurants durch die 2G-Regelung in eine schwierige Lage geraten können. "Wir sind bei der Durchsetzung dieser Regelungen immer der Buhmann", so die Gastronomin. Sie berichtet aber auch, dass der Löwenanteil der Gäste, die in die Traube kämen, ohnehin geimpft sei. Das sagt auch Aslan: "Neun von zehn Gästen sind geimpft."

Wird die 3G-Regel in Restaurants wirklich kontrolliert? Eine nicht-repräsentative Erhebung der Stadtredaktion lieferte bei dieser Frage eher ernüchternde Ergebnisse: Von 18 in den vergangenen sechs Wochen besuchten Restaurants, Cafés und Bars wollten nur sieben einen Nachweis sehen. Die Stadt berichtet hingegen auf RNZ-Anfrage: "Der Kommunale Ordnungsdienst prüft täglich stichprobenartig und auf Verdachtsmeldung, ob dazu verpflichtete Betreiber ordnungsgemäß den Test-, beziehungsweise Impf- oder Genesenenstatus ihrer Gäste überprüfen", so ein Stadtsprecher. In der überwiegenden Mehrheit würden dabei keine Beanstandungen festgestellt. Zudem habe der Kommunale Ordnungsdienst bereits – zusammen mit der Abteilung Gaststätten- und Gewerberecht des Bürger- und Ordnungsamtes und des Polizeipräsidiums Mannheim – mehrere Großkontrollen durchgeführt. "Von etwa 50 kontrollierten Lokalitäten wurden nur in vier Fällen Mängel festgestellt und in enger Zusammenarbeit mit der Gaststättenbehörde schnell und niederschwellig ausgeräumt. Bei den Nachkontrollen waren alle Mängel beseitigt."

Sind Corona-Fälle in Zusammenhang mit Restaurants, Kneipen oder Clubs bekannt? Nein, sagt ein Sprecher des Gesundheitsamts. "Uns sind aktuell keine Fälle bekannt, die auf Restaurant-, Club- oder Kneipenbesuche zurückzuführen sind." Auch Aslan erklärt: "In der gesamten Corona-Zeit habe ich noch nie einen Anruf bekommen, weil ein Gast infiziert war."