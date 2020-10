Heidelberg. (jul) Seit Samstag sind die Innenräume des Heidelberger Schlosses für Besucherinnen und Besucher coronabedingt geschlossen. Nach wie vor geöffnet sind hingegen der Innenhof und der Altan, der schöne Ausblicke auf Neckar und Altstadt bietet, sowie der Schlossgarten. "Wir führen eine Anordnung des Landes-Finanzministeriums aus", sagte Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, auf RNZ-Nachfrage. Das Ministerium gebe vor, wie lange die Schließung andauert. "Sobald das Land die Gefährdung durch die Corona-Pandemie herabstuft, werden wir wieder öffnen", versicherte Hörrmann.

Andere Monumente des Landes sind komplett geschlossen, etwa das Mannheimer Schloss oder auch Kloster Maulbronn. Weil Leistungen aber auch in Heidelberg derzeit nur in beschränktem Umfang zur Verfügung stehen, habe man die Ticket-Preise halbiert, sagte Hörrmann. Der Eintritt ins Schloss – samt Bergbahn-Ticket – kostet damit derzeit vier, ermäßigt zwei Euro.

Auch das Deutsche Apothekenmuseum ist aktuell geschlossen. Das Museum ist Mieter im Schloss und schloss sich dessen Vorgehensweise an. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Im Rahmen bereits gebuchter Führungen kann das Museum besichtigt werden. Die Verantwortlichen hoffen indes, am 8. November wieder zu öffnen, so eine Sprecherin gegenüber der RNZ. Dazu stehe man in enger Abstimmung mit den Staatlichen Schlössern und Gärten. Die Schloss-Gastronomie ist von der Schließung nicht betroffen.