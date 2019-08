Heidelberg. (pol/run) Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem VW-Tiguan von Schlierbach kommend in Richtung Heidelberg auf der Schlierbacher Landstraße in Höhe des Hausackerwegs. Im dortigen Baustellenbereich fuhr sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender 65-jähriger Taxifahrer erkannte die Situation laut Polizei und bremste seinen VW-Touran bis zum Stillstand ab. Die 35-Jährige fuhr jedoch frontal auf das Taxi. Dieses wurde hierdurch zirka 20 Meter rückwärts geschleudert. Beide Personen erlitten laut Polizei-Angaben keine schweren Verletzungen, wurden jedoch in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schlierbacher Landstraße war bis 02.45 Uhr gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst (Telefon 0621/1744140) zu melden.