Heidelberg. (pr/mare) Das hat nicht gepasst: Ein Mercedes Sprinter hat sich Freitagvormittag in der Unterführung zwischen der Schlierbacher Landstraße und der Straße Am Gutleuthofhang festgefahren.

Der Fahrer hatte ersten Informationen zufolge vermutlich die Höhe seines Transporters unterschätzt und blieb in der nur 2,10 Meter hohen Unterführung hängen Nur das Ablassen der Luft an allen 4 Rädern und starken Hammerschläge auf das Dach, konnte der Transporter wieder aus der Unterführung heraus gebracht werden. Am Sprinter entstand erheblicher Sachschaden.