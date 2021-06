Idyllisch über einem kleinen Tal findet das Wolfsbrunnen-Festival „Sound of Schlierbach“ statt. Auch Freddy Wonder ist wie auf diesem Bild aus dem Vorjahr wieder mit von der Partie. Foto: privat

Von Karla Sommer

Heidelberg-Schlierbach. Auch diesen Sommer wird es wieder das Festival "Sound of Schlierbach" rund um den Wolfsbrunnen geben. Zwar erhalten die beiden Geschäftsführer Andreas und Marion Hauschild keinen Landeszuschuss für ihre gemeinnützige Wolfsbrunnen GmbH, um den sie sich im letzten und in diesem Jahr beworben hatten, dennoch geben die beiden Schlierbacher nicht auf. An einem der schönsten historischen Orte Heidelbergs gibt es also wieder vom 18. Juni bis zum 18. Juli ein buntes Programm, das von Musik über Kabarett bis zu Kinderveranstaltungen reicht – immer in der Hoffnung, dass es an den Veranstaltungstagen nicht regnet, denn alles soll draußen über die Bühne gehen. Und die liegt idyllisch über einem kleinen Tal.

So ist das Wolfsbrunnenumfeld geradezu prädestiniert für beispielsweise eine "Coole Breeze", verkörpert vom gleichnamigen Duo aus Wiesloch, das am 2. Juli Songs von Simon & Garfunkel, den Beatles, den Eagles, Cat Stevens und auch Genesis bringt oder, ganz klassisch, Thomas Haberloh am Klavier mit Stücken von Brahms und Liszt am 27. Juni. Etwas lauter wird es, wenn die SRH-Bigband am 11. Juli spielt oder am 16. Juli "Krüger rockt".

Rockig wird’s auch mit der Schlierbacher Band "Easy Grims" am 1. Juli. Stammgäste sind am Wolfsbrunnen drei Musiker, die dort regelmäßig ihre Konzertreihe "Jazz am Neckar", so auch am 15. Juli, zelebrieren. Wer Chansons liebt, der kommt am 25. Juni mit "Moitié:Moitié" auf seine Kosten. Die sechs gestandenen Sänger lassen Charles Trenet, Georges Brassens oder Serge Gainsbourg wieder aufleben.

Aber auch das gesprochene Wort kommt nicht zu kurz, denn eine Autorenlesung für Kinder mit Cillie Schäfer und Silvia Schröer ist am 18. Juli geplant. Sie nehmen kleine Zuhörer und Zuhörerinnen auf eine fantasievolle Reise nach Wunarumi mit. Alle dürfen dabei mitmachen und sich auch noch zusammen mit einer Gruppe Pfadfindern auf den gemeinsamen Aufbau von Tipizelten freuen. "Da bisher die Kinder bei unseren Veranstaltungen zu kurz gekommen sind", so die beiden Organisatoren, habe man diesmal mehr Veranstaltungen für sie geplant. So kommen auch das Puppentheater Plappermaul am 20. Juni, die Musikbühne Mannheim mit der Kinderoper "Rotkäppchen" (27. Juni) und die Tourneeoper Mannheim mit der Kinderoper "Papageno und die Zauberflöte" (11. Juli) nach Schlierbach. Von Herzen lachen darf man am 20. Juni und am 8. Juli über das Musikkabarett Mafalda und die "Schöne Mannheims".

Bleiben noch drei Highlights zu erwähnen, die den Namen von Freddy Wonder tragen. Es spielen zu Beginn der Veranstaltungsreihe am 18. Juni "Freddy & The little Wonderband", die sich aus Wonders jungen Musikerfreunden zusammensetzt und diesmal begleitet wird von dem Duo "Used" aus Hockenheim. Die "All-Star-Band" um Freddy Wonder gibt am 4. Juli eine musikalische Erinnerung an John Lennon zum Besten, und der Altmeister höchstpersönlich spielt mit seiner Combo zum krönenden Abschluss des Wolfsbrunnen-Festivals am 18. Juli für seine Fans.

Alles in allem wird das Wolfsbrunnen-Programm wohl viele Zuhörer anlocken. Dennoch ist der Eintritt coronabedingt begrenzt. "Maximal 200 Personen können wir einlassen", bedauert Andreas Hauschild, der dennoch einen moderaten Eintrittspreis von zehn Euro angesetzt hat. Denn seine Meinung ist, dass "Kultur für jedermann erlebbar sein sollte".

Info: Unter www.wolfsbrunnnen-kultur.de kann man sich Tickets sichern.