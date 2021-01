Heidelberg. (pri/mare) Ein Sattelzug hat sich am Donnerstagmorgen im Ochsenkopf an einer Kreuzung festgefahren. Der Fahrer wollte ersten Informationen zufolge mit seinem Schwerfahrzeug vom Gutachweg nach links in den Wieblinger Weg abbiegen. Allerdings war es etwas zu eng für das Fahrzeug.

Der mit Baustahl beladene Sattelzug verhakte sich mit der rechten Radschraubenabdeckung der Felge an einem Metall Gartenzaun. Die alarmierte Feuerwehr entfernte ein etwa ein Meter langes Stück vom Metallzaun. Danach konnte der Fahrer unter Aufsicht der Polizei sein Fahrzeug um die Kurve manövrieren.

Offenbar wollte der Fahrer zu einer in der Nähe befindlichen Baustelle fahren. Es entstand geringer Sachschaden.