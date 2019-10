Ab Herbst 2022 soll die Dossenheimer Landstraße umgestaltet und ein neuer Kanal eingebaut werden. In dieser Zeit wird die Straße nur in Süd-Nord-Richtung zu befahren sein, die Gegenrichtung wird über die Autobahn umgeleitet. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Holger Buchwald

Heidelberg-Handschuhsheim. Die Dossenheimer Landstraße ist mit 23.000 Autos am Tag die wichtigste Verbindung Heidelbergs in Richtung Norden. Dass sie dringend saniert und der Abwasserkanal erneuert werden muss, ist unumstritten. Nun hat der Gemeinderat am letzten Donnerstag einstimmig den Vorentwurf für die Umgestaltung beschlossen.

Eine intelligente Ampelsteuerung soll demnach den Verkehrsfluss für den Kraftverkehr und die Straßenbahnen verbessern. Barrierefreie Haltestellen, ein neuer Schutzstreifen für Radler und eine Ausweichroute über die Zeppelin- und Trübnerstraße, die zu Fahrradstraßen werden, sind ebenfalls geplant. In Höhe der Alexander-Colin-Straße und Johann-Fischer-Straße soll zusätzlich eine Ampel für den Fuß- und Radverkehr eingerichtet werden. In Höhe der Burgstraße ist eine neue Mittelinsel vorgesehen. Zudem soll eine neue Baumreihe auf der Westseite die Dossenheimer Landstraße aufwerten. Auf beiden Straßenseiten sind Längsparkplätze geplant.

Als Nächstes soll auf Basis des Vorentwurfs die Genehmigungsplanung erfolgen, danach folgt das Planfeststellungsverfahren. Der Baubeginn ist frühestens im Herbst 2022 möglich. Die Kosten für die Sanierung betragen voraussichtlich rund 28 Millionen Euro.

All diese Eckpunkte waren bei der Gemeinderatssitzung nicht umstritten. Stadträtin Larissa Winter-Horn ("Heidelberger") ergriff jedoch mit dem Antrag ihrer Fraktion Partei für die in der Dossenheimer Landstraße ansässigen Betriebe. Und zwar bat sie die Stadtverwaltung, zwischen den Hausnummern 43 und 51 eine Ladezone für Lastwagen vorzusehen. Baubürgermeister Jürgen Odszuck hatte in diesem Punkt aber Bedenken: "Früher war es möglich, auf Fahrradschutzstreifen eine Ladezone einzurichten." Mit der neuen Straßenverkehrsordnung, die bald in Kraft trete, sei dies aber nicht mehr möglich. "Außerdem wollen wir auch nicht, dass die Radler auf die Straßenbahnschienen ausweichen müssen", so Odszuck weiter. Dies sei zu gefährlich.

Trotzdem sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner den "Heidelbergern" auch ohne Abstimmung zu, dieses Anliegen zu prüfen. Die Bitte von Christoph Rothfuß (Grüne) und Sören Michelsburg (SPD) noch mehr Bäume in der Dossenheimer Landstraße zu pflanzen als bisher vorgesehen, sieht das Stadtoberhaupt ebenfalls positiv. "Mehr Bäume sind möglich. Das können wir jetzt schon zusagen." Matthias Kutsch (CDU) forderte aber, dass es dadurch zu keinen baulichen Verzögerungen kommen dürfe.

Für die Bauzeit in der Dossenheimer Landstraße wird ein umfassendes Umleitungskonzept erstellt. Nach dem derzeitigen Stand soll sie in Nord-Süd-Richtung gesperrt werden. Die Autos werden großräumig über die Landstraße 531 und die Autobahn 5 und kleinräumig über die Trübner- und Zeppelinstraße umgeleitet.