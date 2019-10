"Shame on you, EU" ("Schäme Dich, EU") stand auf einem Plakat der Protestierenden, die bei der Demo der Initiative Seebrücke durch die Heidelberger Hauptstraße zogen. Foto: Rothe

Von Florian Richter

Heidelberg. Während bei den bisherigen Demonstrationen der Initiative Seebrücke in Heidelberg oft mehrere Hundert Menschen dabei waren, gingen am Samstag nach Polizeiangaben nur rund 70 Menschen auf die Straße. Unter dem Motto "Free the ships, free them all" ("Befreit die Schiffe, befreit sie alle") demonstrierten die Menschen für sichere Fluchtwege im Mittelmeer.

Während es vom Universitätsplatz durch die Fußgängerzone bis zur Schwanenteichanlage ging, riefen die Demonstranten Slogans wie "Um Europa keine Mauern" oder "Say it loud, say it clear, refugees are welcome here" ("Sag’ es laut, sag’ es klar, Flüchtlinge sind hier willkommen"). Einige Passanten applaudierten den Demonstranten. "Wir wollen das Augenmerk auf die beschlagnahmten Rettungsschiffe und die Kriminalisierung der Seenotrettung legen", erklärte Mitorganisator Jörg Schmidt-Rohr.

Dabei kritisierte er die noch anhaltenden Verfahren gegen Rettungsorganisationen in Italien. Die Seebrücke verlangt die sofortige Aufhebung jeglicher Beeinträchtigungen privater Rettungsmissionen sowie staatliche Einsätze auf dem Mittelmeer.

Zudem forderten die Demonstranten ein sofortiges Ende der Kooperation zwischen der EU und der libyschen Küstenwache, die völkerrechtswidrig sei. Auch müssten viele tausende Geflüchtete in Lagern eben jenes nordafrikanischen Landes unter menschenunwürdigen Bedingungen wie Folter und Gewalt leiden.

Eine junge Kurdin berichtete über die Lage in jener Region Nordsyriens, die seit dem 9. Oktober Ziel einer türkischen Militäroffensive ist. Dabei betonte sie: Es wurde viel zu lange weggeschaut" - wie etwa bei Angriffen türkischer Truppen auf die mehrheitlich von Kurden bewohnte Stadt Afrin im Norden Syriens im Januar 2018.

Zum Abschluss berichtete der Heidelberger Fotograf Daniel Kubirski über seine Erlebnisse auf dem Mittelmeer und der Insel: "Man glaubt, einer humanitären Katastrophe Herr werden zu können, indem man die ganze Gegend dort militarisiert." Auch verurteilte er die Zustände im Camp Moria auf Lesbos: "Hier gibt es von allem zu wenig: zu wenig Essen, zu wenig Versorgung und vor allem eins: zu wenig Würde."

Bei der Demonstration wurde deutlich: Es hat sich etwas verändert in den letzten Monaten. Matteo Salvini und seine rechts-populistische Lega Nord sind nicht mehr Teil der italienischen Regierung und Innenminister Horst Seehofer will ein Viertel der im Mittelmeer geretteten Menschen aufnehmen. Doch die Seebrücke-Demonstranten stellte klar, dass sie sich damit nicht zufrieden geben.